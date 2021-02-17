AİHM'den 'hayati riski' olan Rus muhalif lider Navalni'nin serbest bırakılması çağrısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'da tutuklu bulunan muhalif Aleksey Navalni'nin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak "geçici tedbir" kararı ile "derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

AİHM bugün yayınladığı yazılı açıklamada, "Mahkeme, mevcut genel koşullarda başvurucunun yaşamına yönelik riskin niteliğini ve kapsamını dikkate alarak, başvuranın (Navalni) derhal serbest bırakılması" kararını duyurdu.

Euronews'in haberine göre; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan Rusya'nın en kısa zamanda mahkemenin kararına uyması gerekiyor.

AİHM'in bu "geçici tedbiri", Navalni'nin 20 Ocak'ta serbest bırakılması çağrısında bulunan dilekçenin ardından alındı.

Navalni AİHM'e verdiği dilekçede Rusya'nın tutukluluk sürecinde "hayatı ve sağlığı için yeterli güvence sağlayamayacağını" ifade etmişti.

Rusya hükümeti, Navalni'nin tutukluluğunun 'bazı güçler' tarafından Rusya'ya karşı kullanıldığını iddia ediyor.

Rusya'dan Navalni açıklaması yapan ülkelere tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif olan Navalni, zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinden sonra Rusya'ya geri dönen Navalni tutuklanırken, ülke çapında protesto gösterileri başlamıştı.

Gösteriler kısa sürede büyürken, birçok devlet Navalni'nin bir an önce salınmasını istedi. ABD bahsi geçen devletlerin başında gelirken, Rusya konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.

Navalni'nin hapis cezası almasını kınayan Almanya, İsveç ve Polonya diplomatları ülkeden sınır dışı edildi.