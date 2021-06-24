Kremlin: Britanya savaş gemisinin yaptığı provokasyondur; bir daha olursa sert karşılık veririz

T24 Dış Haberler

Kremlin, "Britanya savaş gemisinin Karadeniz'de kendi sularına girdiği" iddiasını gündeme getirerek yapılanın "kabul edilemez bir provokasyon" olduğunu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ileride benzer bir durum yaşanırsa Moskova'nın "sert bir şekilde karşılık vereceğini" ifade etti.

Britanya savaş gemisinin Kırım açıklarında yaptıklarının kendilerini "endişelendirdiğini" belirten Peskov, "Bu tür provokasyonların sistematik hale gelmeyeceğini umuyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının ülkenin Karadeniz'deki sınırlarını ihlal eden bir İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yaptığını aktardı. Britanya Savunma Bakanlığı ise açıklamayı yalanladı.

TASS'ın aktardığına göre Rus Su-24, "başka manevra yapmasını önlemek için" Kırım yakınlarında Britanya Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender'ın gittiği yöne doğru atış yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin önceden yapılan uyarıya karşılık vermediğini ifade etti; uyarı atışından sonra ise bölgeden çekildiğini ifade etti.

RIA Novosti'ye konuşan Senatör Sergey Zekov, "Savaş gemisinin hareketleri uluslararası normların açık bir ihlalidir" dedi. Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Britanya'nın askeri ateşesini çağırdı.

Britanya Savunma Bakanlığı, "Gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından geçiyordu" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.