Kremlin: Biden asabi, yorgun ve unutkan olduğu için Putin'e hakaret ediyor; yanıt vermeyeceğiz

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ilgili sözlerinin 'kişisel hakaret' sayılabileceğini ifade etti, ancak Kremlin'in bu ifadelere cevap vermeyeceğini söyledi.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biden'ın asabiliği, yorgunluğu ve unutkanlığı agresif açıklamalara sebep oluyor. Daha fazla saldırganlığı önlemek için sert bir açıklama yapmaktan kaçınacağız" dedi.

"Putin'e kişisel hakaret sayılacak açıklamalar görüyor ve duyuyoruz" diyen Peskov, "Biden her gün böyle açıklamalar yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

Aziz Patrik Günü'nde düzenlenen 'İrlanda'nın Dostları' yemeğinde konuşan Biden, Putin'e "kana susamış diktatör" ve "tam anlamıyla bir haydut" demişti.