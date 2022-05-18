Kremlin: Barış müzakereleri Ukrayna'nın isteksizliği nedeniyle durdu

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Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse üç aydır devam eden savaşı sonlandırmak için başlatılan barış sürecinin "Kiev'in isteksizliği" yüzünden durduğunu iddia etti.

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Evet müzakereler ilerlemiyor ve bu süreci ilerletmek için Ukraynalı müzakerecilerin gösterdiği isteksizliği not ediyoruz" dedi.

Kiev'in baş müzakerecisi Mikhaylo Podolyak, savaşın ilk haftalarında düzenli olarak yapılan görüşmelerin "askıda olduğunu" söylemişti.

Rusya'nın baş müzakerecisi Vladimir Medinski de Ukrayna tarafından bu hafta itibariyle 15 Nisan'da gönderdikleri taslak barış anlaşmasına dair hala bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Moscow Times'ın aktardığına göre taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri elinde tutup tutmayacağından ve Rus kuvvetlerinin Kırım'dan çekilip çekilmeyeceğinden kaynaklanıyor.

Ülkeler arası müzakereler, Rusya Kiev'in çevresinden çekildikten sonra sokaklarda cesetler ve toplu mezarlar bulunduktan sonra durmuştu.