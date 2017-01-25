T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kremlin: Astana başarılıydı, tekrarı olabilir

Kremlin, Astana’daki Suriye görüşmelerinin başarılı geçtiğini ve gelecekte tekrarlanabileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Lavrov’un da muhaliflerle biraraya geleceği bildirildi.

25 Ocak 2017 17:33

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğunda düzenlenen iki günlük Suriye toplantısına yönelik Kremlin'den açıklama yapıldı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Astana'daki görüşmelerin başarılı geçtiğini ve ihtiyaç halinde gelecekte bu görüşmelerin tekrarlanabileceğini” kaydetti.

Peskov yaptığı basın toplantısında ayrıca Astana'daki toplantının, Birleşmiş Milletler himayesinde Şubat ayında Cenevre'de düzenlenmesi planlanan Suriye barış görüşmelerine de ivme kazandırabileceğine dikkat çekti.

Rus haber ajansı RIA çarşamba günü Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Moskova'da bazı Suriyeli muhaliflerin temsilcileriyle bir araya geleceğini bildirdi.

Rusya yeni Suriye için anayasa taslağı önerdi

Astana'da iki güren süren Suriye toplantısında Rus arabulucuların Suriye için yeni bir anayasa taslağı önersisi sunduğu bildirildi. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrantiev, anayasa taslak metninin Rus uzmanlar tarafından hazırlandığı ve toplantıya katılan Suriyeli muhalif gruplara sunulduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan muhalif gruplardan bir temsilcinin AFP haber ajansına, anayasa taslak metninin kendilerine sunulduğunu teyit ettiğini ancak mevcut koşullar altında taslağı Rus yetkililerle görüşebilecek durumda olmadıklarını belirttikleri bildirildi.

Suriye'de mevcut anayasa 2012 yılından bu yana geçerli. Anayasa Suriye Devlet Başkanı Esad'a geniş yetkiler sunuyor. Bu yetkiler içinde başbakanı atama, hükümeti kurma ve belirli durumlarda yasa tasarılarını veto hakkı da yer alıyor. Rusya ve ABD geçen yaz aylarından bu yana Suriye'de yeni bir anayasa üzerine çalışmalar yürütüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kremlin Astana SuriyeBakanı LavrovAstana Rusya TürkiyeSuriyeKremlinDimitri PeskovAstanaBirleşmiş MilletlerCenevreRIADışişleri Bakanı Sergey LavrovOcak MoskovaSuriyeliRusTemsilcisi Alexander LavrantievAFPSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24