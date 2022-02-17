Kremlin: Askerlerimizi topraklarımızda nereye gönderdiğimiz konusunda şikayetleri dinlemeyeceğiz

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Kremlin, Rusya'nın askerlerini nereye konuşlandırdığı konusunda şikayetleri dikkate almayacağını belirtti.

Batı ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna sınırına asker göndermeye devam ettiğine dair açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İlk olarak şunu söyleyeyim. Askerlerimizi kendi sınırlarımız içinde nereye gönderdiğimize dair şikayetleri dinlemeye hazır değiliz ve dikkat almayacağız" dedi.

Peskov, "Bu bizim egemen bir ülke olarak hakkımızdır. Bu konuda kimseyle konuşmaya niyetimiz yok" dedi.

Rusya, tatbikatların bitmesiyle bazı askerlerini Ukrayna sınırına yakın bölgelerden çekeceğini açıklarken, Batı ülkeleri sahada bu açıklamayı doğrular nitelikte bir durum görmediklerini ifade etti.

Peskov, "Bu uzun bir süreç. Tatbikata hazırlık haftalar sürdü. Bir günde geri dönmeleri imkansız. Hepsi uçağa binip aynı anda havalanamaz" diye konuştu ve kendilerine yöneltine suçlamaların "temelsiz" olduğunu dile getirdi.