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Kremlin: Ankara'nın Ayasofya'nın dünya mirası olarak korunacağına yönelik açıklamaları bizim için tatmin ediciydi

14 Temmuz 2020 13:21

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşın bir dünya mirası olarak korunacağı ve isteyen herkesin buraya girebileceği yönünde Ankara’dan gelen açıklamalar hakkında "Bunlar bizim için tatmin ediciydi" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov, Ayasofya’nın müze statüsünün iptal edilmiş olmasına ilişkin Rusya’da süren tartışmalar sorulduğunda şunları söyledi: “Başta Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) olmak üzere Türk meslektaşlarımızın, Ayasofya’nın korunacağı ve buraya erişimin açık olacağı yönündeki açıklamalarını duyduk. Bunlar bizim için tatmin ediciydi.”

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