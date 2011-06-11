-KREMER'E ''YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ'' İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen İstanbul Müzik Festivalinin ''Yaşam Boyu Başarı Ödülü'', bu yıl ünlü keman sanatçısı Gidon Kremer'e verildi. Aya İrini Müzesi'ndeki törende Kremer, ödülünü, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın elinden aldı. Kremer, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Aya İrini gibi tarihi bir mekanda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu, bu mekanın müzik için yaratılmış olduğunu söyledi. Gidon Kremer, ''Bu mekana ilk kez 1975 yılında geldim. Bir daha burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Kremerata Baltica'nın da bu anlamlı konserde bana eşlik etmesinden ayrıca mutluluk duyuyorum. Ödülü bana layık gören herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Ödül töreninin ardından, Mercedes-Benz Türk AŞ sponsorluğunda gerçekleştirilen ''Glenn Gould'a Saygı'' başlıklı konserde, şef ve solist Kremer yönetimindeki Kremerata Baltica Topluluğu, Arthur Vincent Lourie ve Dmitri Shostakovich'in yapıtlarını seslendirdi. -GİDON KREMER- Gidon Kremer, Litvanya'nın Riga kentinde doğdu. İlk keman derslerini 4 yaşında, her ikisi de kemancı olan babası ve büyük babasından aldı. Yedi yaşında Riga Müzik Okuluna girdi ve 16 yaşında Litvanya Cumhuriyeti'nin Birincilik Ödülü'ne layık görüldükten 2 yıl sonra Moskova Konservatuvarında David Oistrakh'la çalışmalarını sürdürdü. Kremer, 1967 yılının Queen Elisabeth yarışmasının yanı sıra Uluslararası Paganini ve Çaykovski yarışmalarında da birincilikler kazandı. Avrupa ve Amerika'nın en iyi orkestralarının yanı sıra dünyanın en saygın şefleriyle çalıştı. Yorumlarıyla kendisine uluslararası pek çok saygın ödül getiren yüzü aşkın albüm kaydı yapan Kremer'in aldığı ödüller arasında Grand prix du Disque, Deutscher Schallplattenpreis, Ernst-von-Siemens Müzik Ödülü, Bundesverdienstkreuz, Premio dell Accademia Musicale Chigiana, Triumph Ödülü, UNESCO Ödülü, Saeculum-Glashütte Original-Musikfestspielpreis ve Rolf-Schock Ödülü sayılabilir. Kremer, 2002'de Kremerata Baltica ile beraber Nonesuch firması için yaptığı After Mozart albümüyle ''En İyi Küçük Topluluk Performansı'' kategorisinde Grammy ödülü aldı.