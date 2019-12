Krediyi tamamlayana erken mezun olma fırsatı

T24 - YÖK, üniversitelerde başarılı öğrencilerin eğitim süresini kısaltacak ve dört yıllık okuldan üç yılda mezun olma yolunu açacak yeni bir sistem için kolları sıvadı.



Yapılan açıklamaya göre; üniversitelerdeki her bölümün bir kredisi olacak. Kendine güvenen öğrenci, bu kredilerin tümünü üç yılda tamamlayıp diplomasını bir yıl erken alacak. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Öğrencilerin okuldan atılmalarına son veren yasa taslağını, görüş için Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderen YÖK, bu kez de başarılı üniversite öğrencilerinin eğitim süresini bir yıl kısaltacak düzenleme için düğmeye bastı. Buna göre, üniversitelerdeki her bölümün bir kredisi ve zorunlu dersleri olacak. Öğrencilerin okuldan mezun olabilmeleri için, dört yıllık eğitim sürecince verilecek dersleri ifade eden bu krediyi tamamlamaları gerekecek. Her öğrenci başarı durumuna göre kredi kullanabilecek. Kendisine güvenen öğrenciler, dört yıllık eğitim süresince tamamlamaları gereken toplam krediyi, üç yılda kullanarak, bir yıl erken mezun olma avantajından yararlanabilecek. Örneğin, toplam 100 kredisi olan bir hukuk fakültesi öğrencisi, tüm dersleri ifade eden 100 krediyi, dört yıllık eğitim süresi yerine üç yılda alarak, sınavları başarması koşuluyla okulu bir yıl erken bitirebilecek.





İsteyen ara verecek



Taslak aşamasındaki sisteme ilişkin bilgi veren YÖK yetkilileri, 'Sistemle, çok erken mezun olacaklarını öngörmedik. Üniversitedeki dersleri 1-2 yılda tamamlamak mümkün değil. Öğrenci çok başarılı olsa dahi, en erken üç yılda mezun olabilir' değerlendirmesi yaptılar.



YÖK'ün yeni çalışması kapsamında, üniversite öğrencilerinin dil öğrenimi, askerlik, iş veya özel hayatla ilgili bir gerekçe nedeniyle eğitimlerine ara verip, daha sonra kaldıkları yerden devam etme yolu da açılacak. Öğrenci, eğitim gördüğü bölümün toplam kredisinin bir bölümünü tamamlayıp, kalanını daha sonra tamamlamak koşuluyla eğitimine bir ila üç yıl süresince ara verebilecek. YÖK'ün önerdiği sistem kabul görürse, Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek Meclis'e sevk edilecek.





Okuldan atılmaya son



YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtiğimiz haftalarda gönderilen yasa taslağında ise öğrencilerin üniversiteden atılmasını kaldıran bir düzenleme önermişti. Buna göre, öğrenciler okuldan atılmayacak, böylece belli dönemlerde çıkarılan affın da önüne geçilmiş olacak. Dört yılda üniversiteyi bitiremeyen öğrenciler, devam ettikleri sürede iki kat harç ödeyerek eğitimlerine devam edecek.