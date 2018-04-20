Kredili satışlarda azalma ile konut satışları yüzde 14 düştü (2)

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İstanbul, 20 Nisan (DHA) - Faizlerdeki hızlı artışa bağlı olarak yüzde 35 ile sert şekilde düşen ipotekli satışların da etkisiyle, Mart ayında genel konut satışları yüzde 14 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 110 bin 905 adete geriledi. Bu gerilemede, ipotekli satışlar olarak bilinen kredili konut satışlarının aynı dönemde yüzde 35 azalarak, 32 bin 786 adete gerilemesi etkili oldu.

Böylece, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, geçen yılın Mart ayındaki yüzde 39.1 düzeyinden, yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 29.6 düzeyine geriledi.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde aynı dönemde;

- diğer konut satışları yüzde 0.5 azalarak 78 bin 119 adete,

- ilk defa satılan konut sayısı yüzde 10.1 azalarak 50 bin 701 adete,

- ikinci el konut satışları yüzde 17 azalarak 60 bin 204 adete geriledi.

Döviz yükseldi yabancıya satış arttı

Buna karşılık, döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artarak 1,827 adete yükseldi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 556 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 446 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Trabzon, 109 konut satışı ile Bursa ve 89 konut satışı ile Yalova izledi.

Mart ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 348 konut satın aldı.

Irak\'ı sırasıyla, 181 konut ile Suudi Arabistan, 156 konut ile İran, 120 konut ile Rusya Federasyonu ve 108 konut ile Afganistan izledi.