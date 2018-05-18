Kredili konut satışları Nisan'da yüzde 35.6 düştü

İstanbul, 18 Mayıs (DHA) – Türkiye genelinde, \"ipotekli\" olarak tanımlanan kredili konut satışları, Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 27 bin 912 adete geriledi.

Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 azalarak 103 bin 87’ye indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27.1 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.8 artarak 2,043 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan’da ilk sırayı 676 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul\'u 475 konut satışı ile Antalya, 150 konut satışı ile Bursa, 143 konut satışı ile Trabzon ve 113 konut satışı ile Yalova izledi.

Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 337 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 252 konut ile Suudi Arabistan, 138 konut ile İran 116 konut ile Kuveyt ve 112 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

İstanbul 17 bin 414 konut satışı ve yüzde 16.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, altı bin 418 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla altı konut ile Hakkari, sekiz konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artarak 75 bin 175 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 düşerek 47 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46.1 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 azalarak 55 bin 553 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul dokuz bin 351 konut satışı ve yüzde 16.8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53.7 oldu. Ankara altı bin 756 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı üç bin 722 konut satışı ile İzmir izledi