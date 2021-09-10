"Kredilerin takibe alınma süresine getirilen esneklik uzatılmazsa son çeyrekte 10-15 milyar liralık alacak satışı gerçekleşebilir"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) pandemiyle birlikte devreye aldığı sorunlu alacakların takibe atılmadan önce 180 gün beklenmesi kararı varlık yönetim şirketlerine alacak satışını da etkiledi. 30 Eylül’de sona ermesi beklenen esneklik sonrası son çeyrekte 10-15 milyar liralık alacak satışı bekleniyor.

Ali Emre Ballı, BDDK'nın sorunlu kredileri takibe atma süresinde sağladığı esnekliğin önümüzdeki ay uzatılmaması durumunda yıl sonuna kadar bankaların 10-15 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı yapabileceklerini dile getirdi. Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı, BDDK'nın sorunlu kredileri takibe atma süresinde sağladığı esnekliğin önümüzdeki ay uzatılmaması durumunda yıl sonuna kadar bankaların 10-15 milyar liralık tahsili gecikmiş alacak satışı yapabileceklerini dile getirdi.

BDDK pandemiyle birlikte sorunlu kredi ödemelerinin takibe atılması için bekleme süresini 90 günden 180 güne çıkarmış ve esneklik 30 Eylül 2021’e kadar da uzatılmıştı. 2019 yılında 10 milyar liralık bir tahsili gecikmiş alacak satışı yapılmışken esnekliğin etkisiyle 2020 yılında bu rakam 1 milyar liraya kadar gerilemişti.

Esneklik bankaların alacak satışını yavaşlattı

PwC şirketinin "Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası" raporuna göre 2008 ve 2020 yılları arasında varlık yönetim şirketleri finansal kuruluşlardan ana para tutarı toplam 62.6 milyar TL olan tahsili gecikmiş alacak satın aldı. 2021 ve 2023 yılları arasında temel ekonomik büyüme senaryosuna göre, toplam 73 milyar TL tutarında tahsili gecikmiş alacak satışı olacağı öngörülüyor. Ancak geçen yıldan bu yana devrede olan ve ay sonu itibariyle uygulamadan kaldırılması beklenen esneklik bankaların alacak satışını da yavaşlattı. Eylül sonunda bu esnekliğin bitmesiyle yeniden tahsili gecikmiş alacak satışlarının hızlanması bekleniyor.

Ballı, "Sektörümüzün büyüme potansiyelinin yalnız tahsili gecikmiş alacaklar açısından bile önemli bir hacme ulaşacağını görmekteyiz. Söz konusu rapordaki değerlendirmeler de dikkate alındığında 2021 yılı son çeyreğinde varlık yönetim şirketleri olarak bankalardan ciddi bir satış olmasını bekliyoruz" dedi.

Ballı, yaptıkları tahmine göre özel bankalardan yılın son çeyreğinde 10-15 milyar dolarlık bir satış gerçekleşebileceğini vurgulayarak, tahsili gecikmiş alacak yönetiminin varlık yönetim şirketlerine bırakılmasıyla bankaların işlerine odaklanabileceğini söyledi.