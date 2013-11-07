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Ekonomi

Kredi taksitini erken ödeyenler tazminat ödemeyecek

Genel Kurulu’da görüşülmekte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’ndaki 'kredi taksitini erken ödeyene tazminat cezası verilmesi' hükmü metinden çıkarıldı

07 Kasım 2013 21:44

Muzaffer Gençdoğan / Ankara
 
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 27’nci maddesi ile tüketici için öngörülen cezadan dönüldü. Tasarı’nın 27’nci maddesiyle getirilmek istenen “kredi taksitini erken ödeyene tazminat cezası verilmesi” hükmü, parti gruplarının ortak önergesiyle metinden çıkarıldı.
 
Buna göre tüketici, belli süreli krediyi erken ödemesi durumunda “erken ödeme tazminatı” ödemekten kurtuldu. Ticari kredilerde uygulanan bu ceza hükmünün tüketici kredilerine de getirilmesi, “yürürlükteki kanundan daha geriye gidiş olan bu hükümle tüketiciden çok finans sektörünün korunduğu” tepkisine neden olmuştu. Tüketici dernekleri “Tasarı ile finans sektörünün yasadışı gelirleri meşrulaştırılırken tüketici aleyhine böyle bir ceza maddesinin kabul edilemeyeceği” eleştirisini yapmışlardı. 
 
Çıkarılan madde hükmü şöyleydi:  “Belirli süreli kredinin erken ödenmesi durumunda kredi veren erken ödeme tazminatı talep edebilir. Bu tazminat, erken ödeme ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki sürenin bir yılı aşmaması durumunda erken ödenen kredi tutarının binde 5’ini, bir yılı aşması halinde ise erken ödenen kredi tutarının yüzde 1’ini ayamaz. Erken ödeme tazminatı, tüketicinin erken ödemesi ile kredi sözleşmesinin sona erme tarihi arasındaki dönemde ödenmesi öngörülen faizin tutarını aşamaz.” 
 
Meclis Genel Kurulu’nda söz konusu Tasarı’nın görüşülmelerine devam ediliyor.

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