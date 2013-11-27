Kredi sınırlaması en çok hangi sektörleri etkiler?

BDDK'nın kredi kartları ve tüketici kredilerinin kısıtlanmasına yönelik önleminin ardından borsadaki otomotiv ve perakende hisselerinde baskı oluşması bekleniyor. BDDK, OVP'de yer alan tasarrufların artırılması ve artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacı doğrultusunda kredi kartları ve tüketici kredilerinin kullanımının sınırlanmasına dönük üç taslak hazırlandı.

Kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlama getiren taslağa göre, kredi kartlarında genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak.

EkspresInvest tarafından yayımlanan bültende, BDDK taslağının ardından büyük bankalar ve tüketim hisselerinde baskı oluşabileceği ifade edilirken, Oyak Yatırım tarafından hazırlanan bültende ise genel otomotiv ve filo satışlarının yeni düzenlemeden etkilenebileceği bildirildi.

Analistler: Fiyatlamalara etki çok büyük olmaz

Düzenleme taslaklarının ardından açılış fiyatları itibariyle en fazla değer kaybeden hisse senetleri sıralamasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü hisselerinin yanında yüzde 2,89 ile Koç Holding ve yüzde 2,55 ile Teknosa öne çıkarken, Ülker ve Carrefour hisseleri de güne yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla başladı.

Analistler, taslakların neredeyse tüm sektörlerin satış hacmine az ya da çok etki edeceğini tahmin ederken, genel olarak bir çok sektörde halen kullanılan ortalama taksit sayısının dikkate alındığının görüldüğünü, dolayısıyla fiyatlamalara olan etkisinin çok büyük olmayacağını ifade ediyor.

Teknosa: Taksit sınırlaması kısa vadede genel talebi olumsuz etkiler

Öte yandan Teknosa kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme süresine kısıtlama getirecek uygulamanın kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebileceğini, ancak şirketin faaliyet gösterdiği sektörde talebin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Teknosa'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Öngörülen yeni uygulama kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebilecektir. Öte yandan, tüketicilerin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olan elektronik, telekom ve bilgisayar ürünleri ile ilgili talebinin devam edeceğini öngörüyoruz" denildi.