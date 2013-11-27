T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Kredi sınırlaması en çok hangi sektörleri etkiler?

Kredi kartı taksitleri ve kredilere getirilen sınırlama bugün yurtiçi piyasanın ana gündem maddesi olacak

27 Kasım 2013 13:50

BDDK'nın kredi kartları ve tüketici kredilerinin kısıtlanmasına yönelik önleminin ardından borsadaki otomotiv ve perakende hisselerinde baskı oluşması bekleniyor. BDDK, OVP'de yer alan tasarrufların artırılması ve artan yurtiçi tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi amacı doğrultusunda kredi kartları ve tüketici kredilerinin kullanımının sınırlanmasına dönük üç taslak hazırlandı.

Kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlama getiren taslağa göre, kredi kartlarında genel taksit sayısı, mevcut ortalama taksit sayısı olan 9 ayla sınırlandırılacak.

EkspresInvest tarafından yayımlanan bültende, BDDK taslağının ardından büyük bankalar ve tüketim hisselerinde baskı oluşabileceği ifade edilirken, Oyak Yatırım tarafından hazırlanan bültende ise genel otomotiv ve filo satışlarının yeni düzenlemeden etkilenebileceği bildirildi.

 

Analistler: Fiyatlamalara etki çok büyük olmaz

 

Düzenleme taslaklarının ardından açılış fiyatları itibariyle en fazla değer kaybeden hisse senetleri sıralamasında gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü hisselerinin yanında yüzde 2,89 ile Koç Holding ve yüzde 2,55 ile Teknosa öne çıkarken, Ülker ve Carrefour hisseleri de güne yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla başladı.

Analistler, taslakların neredeyse tüm sektörlerin satış hacmine az ya da çok etki edeceğini tahmin ederken, genel olarak bir çok sektörde halen kullanılan ortalama taksit sayısının dikkate alındığının görüldüğünü, dolayısıyla fiyatlamalara olan etkisinin çok büyük olmayacağını ifade ediyor.

 

Teknosa: Taksit sınırlaması kısa vadede genel talebi olumsuz etkiler

 

 

Öte yandan Teknosa kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme süresine kısıtlama getirecek uygulamanın kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebileceğini, ancak şirketin faaliyet gösterdiği sektörde talebin devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Teknosa'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Öngörülen yeni uygulama kısa vadede genel tüketici talebini olumsuz etkileyebilecektir. Öte yandan, tüketicilerin modern hayatın ayrılmaz bir parçası olan elektronik, telekom ve bilgisayar ürünleri ile ilgili talebinin devam edeceğini öngörüyoruz" denildi.

ETİKETLER

kredi kartıtaksitsınırlamakredihangi sektörler etkilenirteknosaolumsuzvatandaşanalistbddk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24