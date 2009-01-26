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Yaşam

Kredi müracaatında ek süre

Öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için verilen ek süre bugün başladı.

26 Ocak 2009 02:00

Öğrenciler ile ikinci tahsiste burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için verilen ek süre bugün başladı.

Kredi ve burs müracaatları sonrasında taahhüt senetlerini zamanında tanzim ve tasdik ettiremeyen öğrenciler ile ikinci tahsiste burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için verilen ek süre bugün başladı.

Bu durumdaki öğrenciler, taahhüt senetleri noterde tanzim ve tasdik ettirerek bugünden itibaren 28 Ocak Çarşamba gününe kadar YURTKUR'a teslim edecekler. Belgelerini teslim eden öğrencilere ödemeler 9 Şubat 2009 tarihinde yapılacak.


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