Kredi kartı güvenliği için şifre yerine yeni bir yöntem geliştirildi. Geliştirilen sistemle kredi kartlarında parmak izi dönemi yakında başlayacak.

Kişisel bilgi güvenliği söz konusu olduğunda şifreler genellikle kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. Ancak son dönemde bu eğilimin değiştiğini görmek mümkün. Parmak izi ya da göz taraması gibi yöntemler yavaş yavaş şifrelerin yerini almaya başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Güney Afrika’da test edilmeye başlanan yöntemle kartların köşesinde küçük bir parmak izi sensörü bulunuyor. Biyometrik kart adı verilen bu kartları kullanırken şifre girmenize ya da imza atmaya gerek kalmıyor. Bunun yerine baş parmağın sensöre gelecek şekilde kartı tutarak işlemi yapılabiliyor.