Kredi kartlarına yeni düzenlemeler yolda

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kredi kartı taksitleriyle ilgili çalışma yapıldığını ve bayramdan sonra uygulanacağını açıkladı. Ekonomik daralmayı engelleyici yönde düzenlemeler yapılacağını duyuran Canikli, kredi kartlarındaki taksit sayılarının arttırılacağını belirtti.

Başbakan Yardımcısı Canikli şöyle konuştu:

Kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili çok ince bir çalışma yapıyoruz. Bir yanda daralmayı telafi etmeye yönelik bir çalışma yapıyoruz. Ticareti teşvik edici bir çalışma yapmamız gerekiyor. Alışverişlerde taksit sayısını artırıcı düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Cari açığın genişlemesini önlemek için bu düzenlemeyi Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlere yönelik yapmak istiyoruz.



Cep telefonunda taksit kuralı ihlal edildi



Mesela bunlardan bir tanesi cep telefonu. Cep telefonunda şu anda taksit imkanı yok ama başka yollardan bu kural ihlal edildi. Bu alacağımız kararda bunları da engelleyeceğiz.



Ekonomiyi canlandıracak kararları alacağız

Bayramdan sonraya kalacak büyük ihtimalle. Cari açıkta rahatsızlığa yol açmadan ekonomiyi canlandıracak kararları alacağız.

Kredi kartı taksitleri



Şu an cep telefonu, restoran, akaryakıt ve gıda harcamalarının taksitlendirilmesi yasak. Elektronik, mücevher, telekomünikasyon harcamalarında 6, beyaz eşya ve mobilyada ise 9'dan fazla taksit yapılamıyor.