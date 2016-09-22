Kredi kartları, taksitlendirme ve ihtiyaç kredilerine dair alınan kararların tam listesi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), kredi kartlarında genel taksit sınırını 9 aydan 12 aya çıkardı. Kredi kartlarının ve ihtiyaç kredilerinin mevcut borç bakiyeleri de bir defaya mahsus en fazla 72 ay ile sınırlı olmak üzere bankalar tarafından taksitlendirilecek. Kredi kartlarında limit ise 5 bin 200 liraya çıkarıldı.

Kredi kartlarına taksitlerde düzenleme

Kredi kartlarında genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Elektrik-elektronik eşya (beyaz eşya alımları hariç olmak üzere) ve bilgisayar alımlarına da 6 ay taksit sınırı getirildi. Cep telefonlarına, akaryakıt ve gıda harcamalarına ise taksit yasağı sürüyor.

Devam eden taksit yasakları

Taksit yasağına tabi tutulan telekomünikasyonla ilgili harcamalar ve akaryakıt, gıda ve yemek ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit yasağı uygulaması devam edecek.

Ayrıca havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalar, sağlık ürünü alımları, kulüp ve derneklere yapılan ödemeler ve vergi ödemelerinin hali hazırda olduğu gibi 9 ay taksit sınırına tabi tutulmasına, yurt dışında yapılan harcamalar, alkollü içecek alımları, kozmetik ve ofis malzemesi alımları ve doğrudan pazarlama ile ilgili harcamaların taksit yasağına tabi tutulması kararı alındı.

Konutta yeni oran yüzde 80

Kurumsal kartlarla yapılan tüm mal ve hizmet alımlarında 9 ay olan genel taksit sınırı 12 aya çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki vade sınırı da 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

Konut kredilerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranına ilişkin sınırı ise yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarıldı.

Gıda Komitesi

2014'te Başbakanlık genelgesi ile kurulan 'Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi' yeniden yapılandırılacak. Komite, Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye bakanlarının katılımıyla oluşacak.

Komitenin sekretaryası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülecek. Gıda ürünlerinde arz ve fiyat hareketlerinin yakından izlenmesine ve zamanında tedbir alınmasına imkan tanıyacak kapsamlı bir erken uyarı mekanizması kurulacak.

Gıdada arz ve fiyat dalgalanmalarını azaltmaya yönelik, sektör dengesini gözeten dış ticaret uygulamaları geliştirilecek. Gerektiğinde geçici olarak ithalat tedbirleri alınabilecek.

Rekabetçi fiyat, lisanslı depoculuk

Rekabetçi fiyat oluşumuna ve gıda piyasasında derinliğin sağlanmasına imkan tanıyacak şekilde "Hal Yasası"nda düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Üretici birliklerinin güçlendirilmesi ve gıda piyasasında daha etkili oyuncular haline gelmeleri için destek ve teşvikler sağlanacak.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde kapasite artırılacak. Gıda ürünlerinde fire oranlarını azaltacak lojistik tedbirler alınacak ve nakliye, depolama, işleme, ambalajlama ve sınıflandırma konularında üreticilere destek ve teşvikler sağlanacak.

Gıda ürünlerinde rekabetçi fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla yeni perakende satış ve pazarlama modellerinin geliştirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Tarımsal verimlilik ile tarım katma değerinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere tarım bankacılığını teşvik edici düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Kitleme fonlaması sistemi

Açıklamaya göre, toplantıda ele alınan konular arasında, Amerika, Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde hızla yayılan ve Türkiye'de de uygulamaya konulması planlanan "kitle fonlaması" (crowd funding) sistemi yer aldı.

"Kitle fonlaması" sistemiyle, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimleri kolaylaşacak, teknolojik gelişmelerin ve yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi desteklenecek ve gençlerin fikirlerini ticarete dönüştürmesinin önü açılacak. Yeni işyeri açanlara finansman kaynağının sağlanacağı "kitle fonlaması" sistemiyle ekonomik büyümenin canlanması hedefleniyor.

Sistemin Türkiye'de de hayata geçirilmesi amacıyla bir süredir Hükümet tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Sistemin gelişmiş ülke örnekleriyle uyumlu olarak ödül, bağış, borç verme ve hisse senedi satışına dayalı olarak hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sistemin işleyişini, girişimcilerin fon toplamasına aracılık edecek platformlarının kuruluş, faaliyet ve denetim esaslarını düzenlemek için hazırlanan ve EKK'da değerlendirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının Bakanlar Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

En yeni finansman yöntemlerinden biri olan "kitle fonlaması"na ilişkin düzenlemenin Mecliste kanunlaşmasını takiben ikincil düzenlemeler Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak ve en kısa süre içinde uygulamaya geçilecek.

Finansal kiralama işlemleri (Leasing)

EKK toplantısında, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarının finansal kiralama işlemlerinin kredi teminat oranı uygulamasından istisna tutularak söz konusu oranın bu tip işlemler için yüzde 100 olmasının sağlanmasına karar verildi.

Bankaların sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında, katılım bankalarının katılma hesaplarından kullandırılan fonlardan kaynaklı varlıkları bakımından risk tutarının belirlenmesinde kullanılan yüzde 70 düzeyindeki dikkate alınma oranının "alfa oranı" adı altında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun takdirine bırakılmasına ilişkin olarak ilgili yönetmeliklerde değişiklikler yapılacak.

Öte yandan, 5464 sayılı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun" 9'uncu maddesinin ikinci fıkrası ile "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin" 22'nci maddesinin birinci ve üçüncü fırkasında yer alan bin Türk lirası tutarındaki sınır, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 47'nci maddesi uyarınca artırılarak, bin 300 Türk lirası olarak belirlendi.