Kredi kartıyla seyahat ve konaklama harcamaları son bir yılda yüzde 40'tan fazla azaldı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre aktif olarak kullanılan kredi kartı sayısı Temmuz’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4; yılbaşına göre yüzde 5 oranında azaldı.

Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu’nun kişisel blog sayfasında aktardığı verilere göre kredi kartı ile alışveriş tutarı Temmuz’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17; yılbaşına göre yüzde 18; bir önceki aya göre ise yüzde 17 oranında artış göstererek 92 milyar 726 milyon TL düzeyinde gerçekleşti.

Kredi kartı ile yapılan alışverişin taksitli kısmı Temmuz ayı itibarıyla bir yıl öncesine kıyasla yüzde 30; yılbaşına göre yüzde 32; bir önceki aya göre ise yüzde 19 oranında artış göstererek 24 milyar 229 milyon TL’ye ulaştı.

Seyahat ve konaklama harcamalarında sert düşüş

Kartlı harcamaların dağılımına bakıldığında havayolu ve seyahat harcamalarının Temmuz’da yıllık bazda yüzde 48.6 azaldığı görülüyor. Bir önceki aya göre ise bu kategoride yüzde 81.8’lik artış yaşandı.

Konaklama harcamalarında da yıllık bazda yüzde 41.5 daralma gerçekleşti. Haziran’a göre ise konaklama harcamaları yüzde 115.6 arttı.

Elektonik ve bilgisayar ürünlerine yapılan harcamalar ise yıllık yüzde 75.8 arttı.