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Kredi kartıyla satış, yılbaşı biletlerine ilgiyi artırdı

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda Milli Piyango bileti satan Bayram Dede (52), kredi kartı ile yılbaşı bileti satmaya başladıktan sonra satışlarının arttığını söyledi

29 Aralık 2017 15:48

Kemal ÇELEN/BEYPAZARI (Ankara), (DHA) - ANKARA\'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı\'nda Milli Piyango bileti satan Bayram Dede (52), kredi kartı ile yılbaşı bileti satmaya başladıktan sonra satışlarının arttığını söyledi.
Ankara\'da yaşayan, Milli Piyango yetkili satıcısı, evli ve 2 çocuk babası Bayram Dede, 1989 yılından beri bilet sattığını, evinin ve çocuklarının geçimini bilet satışıyla karşıladığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldır bilet satışını kredi kartıyla yapmaya başladığını anlatan Dede, \"Bilet satışı için her gün Ankara\'dan Beypazarı\'na otobüsle gelip, gidiyorum. Vatandaşın alım gücü, düşük. Ceplerde nakit para yok. Bu yüzden seyyar pos cihazı aldım. Tezgahımda bilet satışlarını kredi kartıyla satmaya başladım. Yılbaşında da kredi kartıyla yılbaşı biletlerinin satışında rağbet daha çok oldu. Cebinde nakdi olmayan, \'kredi kartı\' yazısını görünce hemen bir bilet alıyor. Bu da bilet satışlarını artırıyor\" dedi.

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