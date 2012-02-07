-Kredi kartıyla ortalama 171 lira harcıyoruz İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Türkiye'de cebinde ortalama 1,6 adet kredi kartı, 1,4 adet banka kartı bulunan tüketiciler, kredi kartıyla işlem başına ortalama 171 lira harcıyor. MasterCard tarafından düzenlenen, Yöntem Araştırma ve Danışmanlık Şirketince gerçekleştirilen MasterIndex araştırmasının 2011 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye'nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde yaptırılan araştırmaya göre, Türk halkının cebinde 1,6 adet kredi kartı, 1,4 adet banka kartı bulunuyor. Cüzdanında hem kredi kartı, hem banka kartı olan tüketicilerin oranı yüzde 36 iken, halkın yüzde 28'inin 1 adet kredi kartı, yüzde 40'ının ise 1 adet banka kartı bulunuyor. Kredi kartı ve banka kartı sahiplik oranlarında kadın erkek ayırımına bakıldığında, erkekler kadınlara oranla kredi kartı ve banka kartı sahipliğinde önde yer alırken, kadınların yüzde 35'i kredi, yüzde 43'ü banka kartlarına sahip. Bu oran, erkeklerde kredi kartında yüzde 55'e, banka kartında yüzde 64'e çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı cüzdanlardan ağırlıklı olarak haftada 1-2 defa çıkarak ayda ortalama 8 kez kullanılıyor. Bu oran kadınlarda ayda ortalama 7'ye düşerken, erkeklerde ayda ortalama 9 kullanıma çıkıyor. -Yaş ve ekonomik seviye arttıkça kullanım artıyor- Yaş arttıkça aylık ortalama kredi kartı kullanım oranlarının arttığı araştırmaya göre, 20'li yaşlarda 6 olan aylık ortalama kredi kartı kullanım oranı 55 yaşını geçen kesimde aylık ortalama 10'a çıkıyor. Kredi kartı kullanım oranlarına bölgesel olarak bakıldığında Akdeniz Bölgesinde yaşayan halkın, ayda ortalama 10 adetlik kullanımla ön plana çıktığı dikkat çekiyor. Kredi kartı kullanıcıları kredi kartlarını en çok (yüzde 36) internet üzerinden gerçekleştirdikleri alışverişlerde kullanırken, internet üzerindeki alışverişlerde kredi kartı kullanımına verilen öncelik ilk defa bu kadar yüksek oranda çıkarak ilk sıraya yerleşti. -Harcamaların yüzde 43'ü kredi kartıyla- Araştırma sonuçlarına göre, kredi kartı sahipleri işlem başına ortalama 171 lira harcarken, yüzde 31'lik kesim kredi kartlarını 51-100 lira arası harcamalarında, yüzde 20'si 101–250 lira arası harcamalarında, yüzde 14'ü ise 35-50 lira arasındaki harcamalarında kullanıyor. İşlem başı ortalama harcama tutarı ekonomik gelir seviyesi düştükçe artış gösterirken, ortalama 171 liralık işlem başı ortalama harcama tutarı düşük gelir seviyesinde ortalama 226 liraya çıkıyor. Araştırma, Türk halkının toplam harcamalarının yüzde 43'ünü kredi kartı ile yaptığını gösteriyor. kaydetti. -Ortalama 302 liralık alışverişlerde takside başlanıyor- Kullanıcılara kredi kartı tercihlerinde etkili faktörler sorulduğunda sırasıyla ''güven duyulan bir bankanın kartı olması'', ''yıllık kart aidatının düşük olması'', ''çalışılan bankanın kredi kartı olması'' yanıtları gelirken, kredi kartı olanaklarında indirim, taksit ve para puan kazanma önem sırasında ilk üç sırayı aldı. Taksitlendirme alışkanlığının alışverişin tutarına göre şekillendiğini belirten kredi kartı kullanıcılarının çoğunluğu, ortalama 302 liralık alışverişlerde taksitlendirmeye başlıyor.