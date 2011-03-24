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Ekonomi

KREDİ KARTINDA AZAMİ FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 10:57

-KREDİ KARTINDA AZAMİ FAİZ DÜŞÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları düşürüldü. Merkez Bankası, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişikliğe göre, aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,12, ABD Doları için yüzde 1,70 ve Avro için yüzde 1,64, aylık azami gecikme faizi oranı, Türk Lirası için yüzde 2,62, ABD doları için yüzde 2,20 ve Avro için yüzde 2,14 olarak belirlendi. Tebliğ, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Daha önce, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,26, ABD Doları için yüzde 2,02 ve Avro için yüzde 1,90, aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 2,76, ABD Doları için yüzde 2,52 ve Avro için yüzde 2,40 olarak tespit edilmişti.

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