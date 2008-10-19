Kredi kartına 10 taksitle tabanca

MKEK, stoklarındaki silahları tüketmek için kredi kartına 10 taksitle yeni bir kampanya başlattı.



Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) taksitle tabanca satışları ile ilgili olarak yeni bir özel silah satış kampanyası başlattı.

Tabanca stoklarını eritmeyi amaçlayan MKEK Genel Müdürlüğü, Kırıkkale’de üretimini yaptığı 12 ayrı cins ve özelliklerde tabancayı kampanya kapsamına aldı. Listede yer alan silahların satışında kredi kartına 10 aya kadar eşit ödemelere taksitlendirme yapılabilecek.

MKEK’nin kampanya duyurusunda anlaşmalı bankalar Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Oyakbank olarak açıklandı. Kredi kartı ile yapılacak taksitlendirmeler söz konusu bankaların dışında diğer bankalarla da görüşmelerin sürdürüldüğü ifade edildi.



Sınırlı sayıda ve kampanya listesinde yer alan tabancalar için geçerli olacak özel kampanyada en düşük silah 545 YTL ile Fatih-13 modeli olurken, en yüksek silah ise 1.801 YTL ile 9 mm. altın işlemeli kırıkkale silahlar oldu.

Yeni kampanya ile MKEK’nin taksitle tabanca satış fiyatları alıcıya KDV hariç şu fiyatlarla (YTL olarak) satılacak:





Marka ve model---------------------------------Peşin fiyatı---------------Taksitli fiyatı



7.65 mm Kırıkkale (işlemeli krom)-----------1.155,00------------------- 1.385,00

7.65 mm Kırıkkale (9 mm İşlemeli altın)----1.345,00------------------- 1.810,00

9 mm kırıkkale std. Siyah------------------------- 980,00 -------------------1.175,00

9mm Kırıkkale işl siyah--------------------------1.155,00-------------------1.385,00

MKE fatih-13 siyah-----------------------------------545.00 -------------------- 650.00

MKE fatih-13 beyaz-----------------------------------560,00-----------------------670,00

MKE fatih-13 siyah namlu beyaz-----------------550,00---------------------- 655,00

MKE Şahin-08 siyah krom-------------------------965,00-------------------- 1.155,00

MKE Şahin-08 GSK--------------------------------1.040,00-------------------- 1.245,00

MTK-Gümüşay 2-12 beyaz--------------------------515,00-----------------------615,00

MKE-Gümüşay 2-12 siyah--------------------------515,00----------------------- 600,00

