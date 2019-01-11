T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kredi kartı taksit sürelerine düzenleme

    Kredi kartı ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alınarak belirlenecek

11 Ocak 2019 14:12

 

 

Kredi kartı ile gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı\'nın görüşü alınarak belirlenecek.

\'Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik\' Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, alım sonrası belli ücret mukabilinde borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelenmesi de dahil olmak üzere kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ve nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı\'nın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu\'nca belirlenecek. Ayrıca düzenlemeyle, \'Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez\' hükmü de yürürlükten kaldırıldı.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cumhurbaşkanlığı StratejiBütçe Başkanlığı HazineMaliye BakanlığıTicaret BakanlığıKartlarıKredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YapılmasınaYönetmelik Resmi GazeteYönetmeliğeBankacılık Düzenleme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24