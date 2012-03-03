Kredi kartı taklacıları şubeleşiyor

T24- Bankalara kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin imdadına yetişen ve piyasada 'taklacılar' diye anılan şirketler şubeleşiyor

Radikal gazetesindeki habere göre, katlanarak artan kredi kartı borçları, taklacı sayısını patlattı. Piyasada taklacı olarak tanımlanan kredi kartı borcu taksitlendirme merkezleri mahalle aralarına kadar girdi. Son bir yılda danışmanlık adı altında yüzlerce şirket kurulurken, şubeleşme atağına bile geçenler çıktı. Bankacılara göre ‘hizmette sınır tanımayan’ taklacıların piyasada döndürdüğü işlem hacmi 250 milyon doları buldu.

Yeni şubeler yolda

Kredi kartı borcu kapama merkezleri tanıtımlarını internet üzerinden veya el ilanlarıyla yapıyor. İnternette yapılan aramada önümüze yüzlerce alternatif dökülüyor. Kredi kartı borcunu bankalara göre biraz daha düşük faizle kapatan şirketler vatandaşın kartıyla taksitle alışveriş yapıyor. Bu merkezlere şu anda her köşe başında rastlamak mümkün.



İlk örneklerin kontör satın alarak yaptığı taksitlendirme işlemine artık elektronik, beyaz eşya, cep telefonu, mobilya, akla gelen her türlü sektör dahil olmuş durumda.



4 şubeye ulaştıklarını belirten Kart Borcu Öde şirketi yetkilisi İsmail Alıç, kredi kartı borçlu sayısındaki artışa bağlı olarak 2011 yılında kendilerine başvuranların sayısında büyük bir artış olduğunu söylüyor.

Birebir mal alıp satarak taksitlendirme işlemi yaptıkları için yasal olduklarını iddia eden Alıç, “Bize başvurulan kredi kartları ile anlaşmalı şirketlerden mal alıp satıyoruz. Bu yüzden de her işlemimiz faturalı” diyor. Alıç, piyasada mantar gibi çoğalan kredi kartı borcu taksitlendirme merkezlerine giderken dikkatli olunması gerektiğini çünkü çok fazla dolandırıcılık olayı yaşandığını açıklıyor.



Kredi kartı borcu kapatan Archie Danışmanlık da Türkiye genelinde yayılma politikasını devreye sokan şirketlerden biri. İstanbul’da iki şubesi olan şirket İzmir’de de şube açtı. Şirket önümüzdeki günlerde ise Fethiye ve Muğla şubelerinin açılacağının duyurusunu yapıyor. Garanti Danışmanlık isimli bir başka şirket ise 4 şubeye ulaştığını duyuruyor.

Merdiven altına dikkat

Kendilerinin tefeci olarak görünmesinden rahatsız olan bir grup ise bunu kırmak için ‘Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Tartışma Platformu’ kurdu. Gerek kendi internet sitelerinde gerekse oluşturulan platformlarda borçluların dikkat etmesi gerekenleri sıralamaktan da geri kalmıyorlar. “Merdivenaltı, art niyetli kişilerle karşı karşıya olup olmadığınızı anlamak için” denilerek yapılan öneriler ise şunlar:

Görüştüğünüz kişi danışmanlık hizmeti veren vergi levhasına sahip bir firma olmalı.

Kişisel ve kart bilgileri işlem esnasında dahi talep edilmemeli.

İşleminize ait bir fatura vermeli.

Taksit erteleme bile var

Taksitlendirme merkezleri kampanyada da sınır tanımıyor. Her gün değişen ödeme kampanyaları, kısa vadede indirimler, düşük faiz oranının yanı sıra taksit erteleme bile yapan var. Taksit 12 aydan 48 aya kadar uzuyor.

Motorize ekipler işbaşında

Büyük meblağlı işlemlerde ise danışmanlık adı altında hizmet veren bu firmalar ayağa hizmet bile yapmaya başladı. Oluşturulan motorize ekipler İstanbul içi 20 bin ve üstü, İstanbul dışında ise 40 bin ve üstü işlemleri kapıda yapıyor.

Nakit de veriyorlar

Bu merkezler büyüdükçe borç taksitlendirmenin yanı sıra nakit de sağlamaya başladı. Örneğin kartınızın limiti 6 bin lira. Size 5 bin lira nakit veriyor. Kartınızdan 6 bin liralık taksitlendirme yapıyor.