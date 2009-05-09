Kredi kartı sahtekarlarına darbe

Rusya'daki hackerlardan satın aldıkları veya anlaşmalı oldukları işyerlerinde kullandıkları cihazlar yardımıyla ele geçirdikleri bilgilerle sahte kredi kartı düzenleyip haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 11 kişilik çıkar amaçlı suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi. Şu ana kadar çeşitli yöntemlerle 250 bin TL'lik haksız kazanç sağladıkları saptanan zanlılar, adliyeye sevkedildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, 9 aydır sürdürdüğü teknik takip ve istihbari çalışma doğrultusunda, yaklaşık 5 yıl önce, İstanbul'daki bir alışveriş merkezinin müşterilerinin tümünün kredi kartı bilgilerini kopyaladığı gerekçesiyle tutuklanıp, 6 ay önce tahliye edilen Z.U.'nun (53), İzmir'de kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle faaliyetlerine devam ettiği bilgisini edindi. Genişletilerek sürdürülen soruşturmada, Z.U. ve suç örgütü üyelerinin, internet ortamında Rusya'daki hackerlardan satın aldıkları veya çoğu, eğlence mekanı ve alışveriş merkezi olan işyerlerinde kullandıkları cihazlarla müşteri bilgilerini edindiğini belirledi. Ele geçirilen bilgiler yardımıyla düzenlenen kredi kartlarıyla harcamalar yapılarak haksız kazanç elde edinildiği saptandı. Örgüt üyelerince, sahte kimliklerle bankalardan çıkarılan kredi kartlarının da bu şekilde kullanıldığı tespit edildi.



İki kentte operasyon



Harekete geçen ekipler İstanbul ve İzmir'deki önceden belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda, elebaşı Z.U. ile birlikte Z.İ.G. (53), Ö.K.S. (34), A.T. (38), U.A. (41), E.G. (39), M.Ç. (37), B.Ö. (36), A.O.A. (28), H.M.Ü. (29) ve İ.K.'yı (23) yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, kart kopyalamaya yarayan encoder ve papağan cihazı, sigara paketleri içerisine saklanmış sahte kredi kartları, sahte nüfus cüzdanları, yabancı banka müşterilerine ait bilgiler ve bunların tutulduğu 3 bilgisayar ele geçirildi.



250 Bin TL haksız kazanç



Emniyet yetkilileri, örgütün, hazırladıkları sahte kredi kartlarını, kentteki yüzlerce işyerinde kullandığını, bu şekildeki haksız kazançlarının 250 bin TL olduğunu kaydetti. Genellikle de sahil kenarlarındaki lüks restoranlar, akaryakıt istasyonları ve eğlence mekanlarında harcamaların yapıldığının belirlendiğini vurguladı. Örgütün, son olarak Konak'taki bir alışveriş merkezinde bulunan anlaşmalı işyerine gidip cihazlarını yerleştirerek dolandırıcılık yapacağının belirlenmesiyle operasyonun yapıldığı bildirildi. Operasyon kapsamında, 3 kişinin önceden tutuklandığı, firarda olan 2 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı kaydedildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan 11 zanlı, `nitelikli dolandırıcılık ve sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevkedildi.