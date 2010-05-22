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Yaşam

Kredi kartı operasyonu: 28 kişi tutuklandı

22 Mayıs 2010 02:10

T24 - İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da, uluslararası kredi kartı dolandırıcılığı şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, pos makinelerine yerleştirdikleri kopyalama cihazıyla elde ettikleri ya da yurt dışından komisyon karşılığı temin ettikleri başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini kullanarak harcama yaptıkları ileri sürülen 28 kişi tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, uluslararası kredi kartı dolandırıcılığına yönelik sürdürdükleri takip sırasında daha önce de kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı bilgisine ulaşılan fakat izine rastlanamayan K.A'nın elebaşılığındaki şebekeyle ilgili bazı ipuçlarına ulaştı.

Ekipler 10 ay süren takibin ardından İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya ve Aydın illerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla, şebekenin elebaşısı olduğu iddia edilen K.A. ile 27 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından İzmir Adliyesine gönderilen 28 kişi tutuklandı.


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