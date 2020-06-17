Kredi kartı kullanımı azaldı, banka kartıyla alışverişte rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2020 yılı mayıs ayı verilerine göre mayıs ayında toplam 76,2 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Bu tutarın 63,3 milyar TL'si kredi kartları ile yapılan ödemelerden, 12,9 milyar TL'si ise banka kartları ile yapılan ödemelerden oluştu. Dünya’nın haberine göre kredi kartları ile yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında azalırken, banka kartı ile yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 19'luk büyüme kaydetti.

Bayram öncesi rekor

Ramazan Bayramı öncesine denk gelen 22 Mayıs Cuma gününde 26,6 milyon adet işlemle kartlı ödeme adedinde yeni rekor kırıldı. Cuma günü en fazla kartlı ödemenin gerçekleştiği saat aralığı 17.00-18.00 olurken, en fazla ödeme ise saat 16.59'da gerçekleşti.

Mayıs ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 19 milyar TL'ye ulaştı. Böylece mayıs ayında internetten kartlı ödemelerde rekor seviyeye ulaşılmış oldu. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da rekor kırdı ve yüzde 25'i geçti.