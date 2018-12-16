Kredi kartı kullanıcılarına yıl sonu uyarısı

Yıl sona ererken yılbaşı heyecanı da kendisini göstermeye başladı. Yılın son günlerine girerken bir uyarı ise kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu 'sadakat kart'larıyla ilgili geldi.

Milyonlarca kişinin kullandığı bu kartların büyük bir bölümündeki puanlar yeni yıla devretmiyor. Bazı şirketler bu durumla ilgili müşterilerine bilgilendirmede bulunurken, bazıları ise bu konuyu 'es' geçiyor.

Tüketicilerin kartlarına bakması; kredi, banka ve sadakat kartlarda toplanan, para puan, mil puan ve puanlar yeni bir mal ve hizmet almaya yetiyorsa bunu kullanmaları gerekiyor. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da konuyla ilgili şu uyarıda bulundu:

"Bazı firmalar bu puanları silmeyebilir, yeni yıla bırakabilir. Bu konuda da tüketici mutlaka firma yetkililerine danışıp kesinleştirdikten sonra yeni yıla bıraksın. Aksi takdirde yeni yıla geçmeden yıl sonuna kadar bu haklarını kullanmalarını öneriyoruz. Para puanların unutulmadan kullanılması ve tüketicinin mağdur edilmemesi son derece önemli konudur. 10 ya da 20 lira küçük görünebilir ancak milyonlarca kartta birikenleri düşündüğünüzde ortaya çok ciddi rakamlar çıkacaktır."