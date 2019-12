Kredi kartı harcaması patladı!

T24 - Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Arife Günü ve Kurban Bayramına denk gelen 25 Kasım-1 Aralık 2009 döneminde, kredi kartlarıyla 11 milyon 269 bin 966 adet işlem gerçekleştiğini ve 1 milyar 56 milyon 862 bin lira tutarında harcama yapıldığını bildirdi.



Bu döneme ait harcama tutarında 2008 yılına göre yüzde 19 oranında artış kaydedildi.



Bu sene bayram hazırlıklarına, bayram tatilinin uzun olmaması nedeni ile Arife Günü gelmeden başlandığı ifade edilen açıklamada, BKM switch sistemi üzerinden geçen kredi kartı işlemlerine göre Arife gününden bir gün önceye denk gelen 25 Kasım Çarşamba günü kredi kartları ile en çok harcamanın yapıldığı belirtildi.



Tüm sektörlerde 25 Kasımda kredi kartları ile yapılan harcamaların cirosu 597 milyon 485 bin 241 lira olarak kaydedildi.



26 Kasım 2009 tarihinde, BKM switch sistemi üzerinden geçen 5 milyon 534 bin 392 adet işlemle yılın alışveriş rekoru kırılırken, bir önceki yılın kurban bayramının arife günü olan 6 Aralık 2008?de gerçekleşen 3 milyon 992 bin 300 işlem karşılaştırıldığında, yüzde 39 oranında artış olduğu gözleniyor.



Bayramda yurt dışını tercih edenler en çok harcamayı New York ve Londra'da gerçekleştirdi. Kredi kartı New York'ta, restoranlarda, Londra'da giyim ve aksesuar mağazalarında kullanıldı.



BKM'nin yerli kredi kartlarının yurt dışı kullanımı verilerine göre en çok harcama 9 milyon 645 bin 595 lira ile New York'ta yapıldı. Londra, 7 milyon 58 bin 731 liralık cirosu ile ikinci sırada yer aldı. Kredi kart harcamalarında ABD ve İngiltere'den sonra, Paris, Berlin ve Roma'da kredi kartını en yoğun kullanılan kentler oldu.



26-30 Kasım 2009 döneminde yurt dışında yapılan alışverişler bir çok sektörü kapsarken New York'taki harcamalarda restoranlar başı çekti. Londra'ya gidenlerin tercihi ise giyim ve aksesuar alışverişi oldu. Market, konaklama sektörü ve hizmet sektörü ise Türkiye'den yurt dışına gidenlerin en çok harcama yaptığı diğer sektörler arasında yer aldı.



Bu yıl Kurban bayramında kredi kartı ile en çok harcamanın yapıldığı sektörler arasında marketler başı çekerken 26 Kasımda tüm sektörlerde yapılan harcamaların toplamı 552 milyon 114 bin 194 lirayı buldu.



Bayramın ilk gününden itibaren ise bayram ziyaretleri yoğunluk kazandı. Bayramın birinci ve ikinci günü olan 27 ve 28 Kasım'da benzin ve akaryakıt istasyonları sektörünün cirosu ilk sırada yer aldı.