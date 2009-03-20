Kredi kartı çetesi çökertildi

Adana, Şanlıurfa, Antalya ve Konya'da başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle işlem yapan suç örgütünün 11 üyesi yakalandı



Alınan bilgiye göre, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, başkalarına ait kredi kart ve hesap bilgilerini "hacker" yardımıyla internet aracılığıyla ele geçirdikleri ve paraları farklı banka kartlarına havale ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.



Yaklaşık 7 ay süren çalışmalar sonucu Adana, Antalya, Şanlıurfa ve Konya'da düzenlenen operasyonda, suç örgütünün elebaşı Hüseyin K. ile Alaattin D, Nurettin D, Reşit E, Nazım Ender A, Naci C, Gökhan O, Oktay O, Nurettin O, Ali P. ve Abdullah S. gözaltına alındı.



Zanlıların üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 83 kredi ve banka kartı, 4 pos cihazı, 1 bilgisayar ve 650 bin TL nakit para ele geçirildi. Bu kişilerin, haksız şekilde elde ettikleri paraları almak için yakınları ve tanıdıklarının banka kartlarını kullandıkları öğrenildi.



Suç örgütü üyelerinin elde ettikleri paranın yüzde 25'ini kendilerinin aldığını, yüzde 25'ini kartını kullandıkları kişilere, yüzde 50'sini hackerlara verdikleri belirlendi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

