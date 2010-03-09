Kredi kartı borcunu ödeyemeyen sayısında korkutan artış
Ocak ayında kredi kartı borcunu ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2006 yılı toplamını geçerken, 2007 yılı toplamına da yaklaştı.
09 Mart 2010 02:00
T24-Türkiye'de krizin kişiler üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili muhtelif tartışmalar sürerken, Merkez Bankası'ndan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ile ilgili korkutucu bir rakam geldi. Buna göre Ocak ayında kredi kartı borcunu ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2006 yılı toplamını geçerken, 2007 yılı toplamına da yaklaştı.
Merkez Bankası verilerine göre Ocak'ta yaklaşık 120 bin olan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2005 yılı toplamında 90 bin 416 idi. 2006 yılında ise 124 bin 421 kişi borcunu ödeyememişti. Bu rakam 2007 yılında 173 bin 882 kişiye yükseldi.
2008 yılında ise borcunu ödeyemeyenlerin toplamında keskin bir artış yaşandı. Söz konusu yılda 504 bin 183 kişi borcunu ödeyemezken, bu rakam geçen sene krizin de etkisiyle 1 milyon 82 bin kişiye ulaştı.
Eğer Ocak'taki ivme devam ederse 2010 yılında borcunu ödeyemeyenlşerin sayısının 2009 yılını da geride bırakması bekleniyor.