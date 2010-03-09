Kredi kartı borcunu ödeyemeyen sayısında korkutan artış

T24- Türkiye'de krizin kişiler üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili muhtelif tartışmalar sürerken, Merkez Bankası'ndan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ile ilgili korkutucu bir rakam geldi. Buna göre Ocak ayında kredi kartı borcunu ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2006 yılı toplamını geçerken, 2007 yılı toplamına da yaklaştı.

Ocak ayında kredi kartı borcunu ödemeyenlerin sayısı 51 bin 716, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı da 68 bin 227 olarak belirlendi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu kişilerin toplamı 119 bin 943 oldu. 2005 yılından bu yana ferdi kredi ve kredi kartları borçlarını ödememiş kişilerin sayısı da 1 milyon 938 bin 873 kişiye ulaştı.

DAHA ÖNCE NEYDİ?

Merkez Bankası verilerine göre Ocak'ta yaklaşık 120 bin olan borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 2005 yılı toplamında 90 bin 416 idi. 2006 yılında ise 124 bin 421 kişi borcunu ödeyememişti. Bu rakam 2007 yılında 173 bin 882 kişiye yükseldi.

2008 yılında ise borcunu ödeyemeyenlerin toplamında keskin bir artış yaşandı. Söz konusu yılda 504 bin 183 kişi borcunu ödeyemezken, bu rakam geçen sene krizin de etkisiyle 1 milyon 82 bin kişiye ulaştı.

Eğer Ocak'taki ivme devam ederse 2010 yılında borcunu ödeyemeyenlşerin sayısının 2009 yılını da geride bırakması bekleniyor.