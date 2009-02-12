Kredi kartı borcu için banka soydu!

Bir bankanın Etimesgut şubesinden soygun yaptığı öne sürülen şüpheli Muğla'da yakalandı.



Ankara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 gün önce bir bankanın Etimesgut şubesinin soyulması olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini olaydan kısa süre sonra tespit etti. Ekipler, iller arası süren araştırmaların ardından zanlıyı Muğla'nın Milas ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan "Halis E. adlı kişinin Polatlı Topçu Füze Okulu'nda uzman çavuş olduğu" bildirildi.



Banka şubesinden "kar maskeli olduğu halde bomba süsü verilmiş bir paket ve silah eşliğinde soyan Halis E'nin, soygunu kredi kartı borçları yüzünden gerçekleştirdiğini" söyledi öğrenildi.



Emniyette ifade veren Halis E'nin, "olayda kullandığı silah ile banka güvenlik görevlisinden gasp ettiği silahı denize attığını" kaydettiği ifade edildi.



Zanlı, söz konusu soygunda banka şubesinde 15 bin TL ve bin 500 dolar almıştı.

