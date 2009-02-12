T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kredi kartı borcu için banka soydu!

Bir bankanın Etimesgut şubesinden soygun yaptığı öne sürülen şüpheli Muğla'da yakalandı.

12 Şubat 2009 02:00

Bir bankanın Etimesgut şubesinden soygun yaptığı öne sürülen şüpheli Muğla'da yakalandı.

Ankara Asayiş Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 gün önce bir bankanın Etimesgut şubesinin soyulması olayını gerçekleştiren şüphelinin kimliğini olaydan kısa süre sonra tespit etti. Ekipler, iller arası süren araştırmaların ardından zanlıyı Muğla'nın Milas ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan "Halis E. adlı kişinin Polatlı Topçu Füze Okulu'nda uzman çavuş olduğu" bildirildi.

Banka şubesinden "kar maskeli olduğu halde bomba süsü verilmiş bir paket ve silah eşliğinde soyan Halis E'nin, soygunu kredi kartı borçları yüzünden gerçekleştirdiğini" söyledi öğrenildi.

Emniyette ifade veren Halis E'nin, "olayda kullandığı silah ile banka güvenlik görevlisinden gasp ettiği silahı denize attığını" kaydettiği ifade edildi.

Zanlı, söz konusu soygunda banka şubesinde 15 bin TL ve bin 500 dolar almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24