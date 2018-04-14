Kredi kartı bilgilerini korumak için alınacak önlemler neler?

Hürriyet yazarı Sefer Levent kredi kart sahtekârlıklarında neler yapılması gerektiğini yazdı. Levent, "Kart sahtekârlıklarına karşı en başta önlemi alması gereken biz vatandaşlarız" diyerek sorumluluk kişinin kendisine düşüyor dedi.

Levent, güvenlik için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• Güvenli İnternet siteleri haricindeki yerlerde ya da İnternet kafeler gibi sizin olmayan bilgisayarlarda kredi kartınızla alışveriş yapmaktan kaçının.

• Kredi/banka kartınızla POS makinelerinde ödeme yaptıktan sonra kartınızı geri aldığınızdan emin olun.

• Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde işyerinin düzenlediği satış belgesini inceleyerek, üzerinde yer alan bilgilerin (alışveriş tarihi- kart sahibi- alışveriş tutarı) doğruluğunu kontrol ediniz.

• Süresi dolan kredi kartınızı da numarası okunmayacak ve bir başkası tarafından kullanılmayacak hale getirdikten sonra imha edin.

• Yeni kredi kartınız belirtilen zamana kadar elinize ulaşmadıysa çalınmış olabilir, hemen bankayı arayıp kartınızın durumunu sorun.

• Dağıtım firmaları ile teslim edilen kartın ardından kendisini kurye olarak tanıtan kişiye her ne gerekçeyle olursa olsun aldığınız kartı geri vermeyin.

• Kredi kartınızın POS cihazından geçmesini gerektirmeyen, posta/ telefon ile satış ve İnternet işlemlerinde, kredi kartı numarası ve son kullanma tarihi bilgilerinin alışveriş için yeterli olması, işlemlerde sahtecilik riskini doğurmaktadır. Bu kanallardan alışveriş yapıyorsanız güvenli firmaları tercih edin.

• İnternet kafe gibi halka açık ve kalabalık yerlerde bulunan bilgisayarlarda, İnternet aracılığıyla alışveriş yapmanız durumunda kredi kartı bilgilerinizin güvenliği açısından çok dikkatli olmalısınız.

Kimlik bilgilerinin korunması için ne yapmalısınız?

• Bilgi hırsızlarının çöp kutunuzu karıştırma ihtimaline karşı tedbirli olun. Atacağınız hesap ekstreleri, slipler, ATM fişleri, kredi kartı başvuruları veya kopyaları, sigorta formları, kredi teklifleri gibi kişisel bilgi içeren evraklarınızı iyice yırtarak okunmayacak hale getirin.

• Evinizde kişisel bilgilerinizi içeren evraklarınızı ve dokümanlarınızı açıkta, herkesin ulaşabileceği yerlerde bırakmayın.

• Hesap ekstresi dönemlerine dikkat edin. Ekstreleriniz zamanında ulaşmıyorsa bankanızdan takibini yapın. Elinize ulaşmayan bir hesap ekstresi, kimliğinizin çalındığı ve adresinizin değiştirildiği anlamına gelebilir.

• Kart başvurusu sırasında bildirdiğiniz adres, telefon, işyeri gibi bilgilerinizde değişiklik olursa, en geç 15 gün içerisinde bankanıza bildirin.

• İletişimi sizin başlatmadığınız durumlarda telefonda, e-posta mesajlarında ya da İnternet’te kim olduğunu bilmediğiniz kişilere kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi vermeyiniz.

• Sanal alışveriş ortamları hariç, İnternet üzerinden kredi kartı numarası, şifre veya özlük bilgileri isteyen e-postalara kesinlikle bilgi vermeyin. Bankalar hiçbir şekilde e-posta üzerinden şifre işlemi yapmamakta ve kişisel bilgilerinizi istememektedir.

• Sosyal medya uygulamalarında kişisel (özel)bilgileriniz paylaşılmamalı, uygulamalardaki güvenlik ayarları doğru tanımlanmalı, hesabınıza ekleyeceğiniz tanımadığınız kişiler konusunda çok dikkatli ve seçici olmalı, şüpheli mesajlarda yer alan linkler virüs taşıma ihtimaline karşı açılmamalıdır.

• Kullandığınız bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonların işletim sistemleri güncel olmalı ve mutlaka etkin bir güvenlik duvarı ile korunmalıdır.