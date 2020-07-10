Kredi kartı aidatı davasında emsal karar: Banka, müşteriyle müzakere etmeden alamayacak

Kredi kartı aidatına karşı açılan davadan emsal bir karar çıktı. Banka tüketiciyle müzakere etmeden kart aidatı alamayacak. Tüketiciler, müzakeresiz kesilen aidatları geri alabilecek.

Milliyet’te yer alan habere göre, Anadolu 3. Tüketici Mahkemesi, tüketiciyle müzakere edildiği ispatlanmadan kart üyelik ücreti alınmasının haksız şart olacağına hükmetti.

Mahkeme, bankaların kart ücreti için dayanak gösterdiği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesinin tüketici mahkemelerini bağlamayacağını da hüküm altına alarak, Yargıtay kararı uyarınca sadece zorunlu masrafların tüketiciden istenebileceğini, ancak kart üyelik ücretinin zorunlu masraf olmadığını kararlaştırdı.

"Aidat kesilen vatandaşlar, bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvursun"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kararı şöyle değerlendirdi:

Mahkeme, net bir şekilde kredi kartı aidatının alınmasının Tüketicinin Korunması Kanunu’nun ruhuna aykırı olduğunu kararlaştırmış. Dolayısıyla BDDK yönetmeliğinde yer alan kredi kartı aidatı alınabileceğine dair husus, artık bu emsal karara göre tüketiciler açısından bağlayıcı değil. Aidat kesilen vatandaşlar, bu kararı emsal göstererek Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurup paralarını geri istemeli. Karar aynı zamanda Tüketici Hakem Heyetlerine güçlü bir emsal oluşturuyor. Kararda ayrıca, kredi kartı aidatının banka ve müşteri arasında karşılıklı müzakere edilerek mutabakat sağlanırsa alınabileceğine de dikkat çekilmiş. Aidat, kabusu artık bitmiştir. Sadece banka, tüketiciye aidatsız kart sunar ve bunun yanı sıra da aidatlı kart kullandırmak için müzakere edip müşterinin onayını alırsa, aidatın alınması yasal hale gelebilir.