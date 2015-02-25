Kredi çekeceklere faiz indirimi müjdesi

Merkez Bankası’nın uyguladığı üç faizde birden indirim yapması hem tüketiciye hem büyümeye katkı verecek. Bankaların gecelik borç verme faizini yüzde 11.25’ten yüzde 10.75’e çeken Merkez, tüketici ve sanayicinin bankalardan kullandığı kredi faizlerinin de 0.5 puan inmesini sağlayacak.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, uzmanlar tavan faizdeki 50 baz puanlık indirim şu anda yüzde 16-19 arasında değişen ihtiyaç kredisi faizlerini 0.5 puan aşağıya çekecek. Tüketici faizine olumlu yansıyan bu indirim mevduat faizlerinde de düşüş yaratacak. Mevduat faizlerinin de 0.3-0.5 puan arası düşmesi bekleniyor.

Temkinli yaklaşım

Merkez Bankası dün aldığı kararla uzlaşmacı bir tutum sergilemeye çalışırken, siyasilere, “faizi indirdim”, piyasaya ise, “ölçülü indirdim” mesajı verdi. Kurul toplantısı sonrası yapılan açıklamada, sıkı para politikası duruşunun ve alınan makro ihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek, dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyrinin cari dengedeki iyileşmeyi desteklediği ifade edildi. Dış talebin zayıf seyrini korurken, iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı verdiğine değinilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Kurul, açıklanan yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir. Uygulanan temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makroihtiyati önlemler enflasyonu, özellikle enerji ve gıda dışı (çekirdek) enflasyon göstergelerini ve enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilemektedir. Kurul, çekirdek enflasyondaki düşüşün devam edeceğini öngörmektedir. Bununla birlikte, enflasyondaki düşüşün kalıcı olması için para politikasında temkinli bir yaklaşım gerekmektedir.”

Büyümeye destek olacak

Ocak ayında aldığı kararla siyasilerin eleştirileri ile karşı karşıya kalan Merkez Bankası dün aldığı kararla büyümeye destek olacak bir adım attı. Bankaların kredi verirken kıstas kabul ettiği üst koridorda 50 puanlık indirime gidilmesiyle bankaların verdiği kredi faizlerinin yaklaşık yarım puan düşmesi bekleniyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları şu anda yıllık yüzde 16 ile 19 arasında değişiyor. İhtiyaç kredilerinde en düşük oranın 15.5’lara düşmesi bekleniyor. Konut kredileri şu anda 13-14 seviyesinde. Bu kredilerde de yıllık faizin 12.5-13.5’lara inmesi bekleniyor. Ancak kredi faizlerindeki düşüş bankalara göre değişebiliyor. Ticari krediler de piyasada yüzde 12-14 aralığında değişiyor. Burada da yarım puanlık indirim olması bekleniyor.

Beklentimiz daha fazla indirimdi

Merkez Bankası’nın kararının ardından ilk açıklama Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi. Davutoğlu, faizlerin inme trendinde olmasının önemli olduğunu ve bu durumun Türk ekonomisinin sıhhat göstergeleri arasında bulunduğunu belirtti. Merkez Bankasının bu yönde bir değerlendirme yaptığını belirten Davutoğlu, “Faiz oranlarının düşme trendi içinde olması olumludur ama biz bunun daha fazla bir ivmeyle seyretmesi gerektiği kanaatini yine de ifade ediyoruz. Çünkü dünyadaki emtia fiyatlarındaki gelişmeler, Türk siyaseti ve ekonomisindeki istikrar, diğer ekonomik parametreler açısından enflasyonun da düşme eğilimine girmesi dolayısıyla beklentimizin daha fazla bir indirim yönünde olduğu her zaman dile getirdiğimiz bir husus. Tabii Türkiye’de tekrar bu konularda değerlendirmeler yapacağız” dedi.