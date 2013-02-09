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Yaşam

Kredi borcu için spermlerini sattı

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dennis E., kredi borcunu ödemek için haftada bir kez sperm bağışında bulunuyor

09 Şubat 2013 14:50

Almanya'da üniversitede mühendislik eğitimi alan bir öğrenci, kredi borcunu spermlerini bağışlayarak ödüyor.
 
Alman Bild gazetesinin haberine göre, Berlin'de makine mühendisliği eğitimi alan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Dennis E., kredi borcunu ödemek için haftada bir kez sperm bağışında bulunuyor.

Ancak Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karar 23 yaşındaki üniversite öğrenci gencin başını ağrıtabilir. Mahkemenin aldığı karara göre, eğer çocuk talepte bulunursa "sperm" babasının kimliğini öğrenebilecek.

Mahkemenin aldığı kararın kendisini etkilemeyeceğini iddia eden Dennis E., "Ben burada bir sıkıntı görmüyorum. Başkalarına yardım ederken aynı zamanda biraz para kazanıyorum. Bir öğrencinin her zaman paraya ihtiyacı oluyor" dedi.

Bazı sağlık testlerinden geçtikten sonra sperm bağışlamaya başlayan Dennis E. haftada bir kez 100 Euro karşılığında bağış yaptığını söyledi.

Berlin'deki sperm bankasına şu ana kadar 12 kez bağışta bulunduğunu ve 1200 Euro para kazandığını belirten Dennis E., eğitimi boyunca ek gelir elde etmek için sperm bağışında bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

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