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Yaşam

Kredi başvuruları sona eriyor

Öğrenim veya katkı kredisi almak isteyen öğrenciler 20 Şubat’a kadar YURTKUR'a başvuru yapabilecek.

18 Şubat 2009 02:00

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (YURTKUR) öğrenim veya katkı kredisi almak isteyen öğrenciler 20 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

YURTKUR'dan daha önce öğrenim veya katkı kredisi almak üzere müracaatta bulunamamış öğrenciler için 11-20 Şubat 2009 tarihleri arasında süre tanınmıştı.

Öğrenciler süre bitimine kadar kurumun ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden başvurabilecek.

Başvurularını yapan öğrenciler, internet adresinden durumlarını takip edecek. Öğrenim veya katkı kredisi alabilmeleri için adlarına düzenlenmiş taahhüt senetlerini herhangi bir noterde tanzim ve tasdik ettirerek 27 Şubat 2009 mesai bitimine kadara YURTKUR'a teslim edecekler.

Öğrencilere öğrenim kredileri 13 Mart 2009 tarihinde ödenecek.

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