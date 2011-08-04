-KREDİ BAŞVURULARI 7 AĞUSTOSTA SONA ERECEK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Halen bir yükseköğretim kurumuna devam eden ara sınıf öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuruları 7 Ağustos Pazar günü sona erecek. Başvuru işlemleri, YURTKUR'un ''www.kyk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasında devam ediyor. 2011-2012 öğretim döneminde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrencilerin ise ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başvuruları alınacak. Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yükseköğretim programlarına girecek öğrencilerin başvuruları 19 Eylül-2 Ekim 2011'de ''www.kyk.gov.tr'' adresindeki internet sayfasından yapılacak. Kurum yurtlarında barınmakta iken devam ettikleri öğretim kurumlarını normal süresinde bitiremeyen öğrencilerinin başvurularının ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerince 12-23 Eylül'de kabul edilecek. Yurtlar, 12 Eylül 2011'de hizmete açılacak.