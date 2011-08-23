-Kredi başvuruları 28 Ağustosta sona erecek ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - 2011-2012 öğretim döneminde üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıflarında okuyacak öğrencilerden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenler için 19 Ağustos'ta başlayan başvuru süresi, 28 Ağustos Pazar günü sona erecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Hasan Albayrak'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2011-2012 öğretim yılında ilk defa yurtdışında bir öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrencilerin burs ve öğrenim kredisi başvuruları ile KKTC Lefke Avrupa Üniversitesinde ilk defa öğrenim görecek Türk öğrencilerin yurt başvuruları da 28 Ağustos'a kadar kurumun ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden yapılabilecek. Yurt dışında öğrenim gören ara sınıf öğrencilerinin yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları, ileri bir tarihte alınacak. Yurt müracaat sonuçları, 4 Eylül Pazar günü kurumun internet adresinden ilan edilecek. Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları, 5-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurtlar, 12 Eylül 2011 tarihinde açılacak.