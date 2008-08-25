Kravatsız liderlere veryansın

Giderek daha fazla Batılı lider, halka yakın bir imaj çizmek amacıyla kravat takmıyor. İngiliz basını, Brown için, "Sayın Başbakan, bari düğmelerinizi ilikleyin" diye yazdı.



Kravatsız lider modasının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri de İngiltere. Tony Blair, David Miliband, John Prescott, Boris Johnson ve George Galloway gibi önde gelen siyasetçiler, son aylarda neredeyse hiç kravat takmaz oldular. Ancak Başbakan Gordon Brown’ın ceket bile giymeden ofisine gelmeye başlaması, Kraliyet ihtişamına alışık İngiliz basınının sabrını taşırdı.



En azından düğmelerinizi ilikleyin!



Mail on Sunday gazetesi editörü Peter York, "Bay Brown, bir kravat takamıyorsanız bile, en azından düğmelerinizi ilikleyin" diyerek bu durumu eleştirdi. York, "halk adamı" imajı çizmek isteyen Brown için, "yaka bağır açık, adem elmasını ve göğüs kıllarını gösterdiğini" ve bunun zevkli bir spor tarzdan farklı, hoş olmayan bir görüntü olduğunu öne sürdü.



Sarkozy ve Obama'ya yakışıyor



Yazar, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve ABD Başkan Adayı Barack Obama’nın sportif giysileri kendilerine yakıştırdığını, ancak İngiliz politikacıların bunu beceremediğini savundu. Peter York, yazısını şöyle noktaladı: "Sayın Başbakan, daha önce de söylediğim gibi, giysilerin dilinden anlamıyorsunuz. O yüzden çok basit bir şey söyleyeceğim. Kravatınızı takın veya en azından düğmelerinizi ilikleyin."

