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Politika

Kravat yasağını Önder deldi

‘Kravat zorunluluğunun’ kalkması önerisi ‘rafa’ kaldırılsa da Sırrı Süreyya Önder, Meclis’e ‘kravatsız’ olarak girmeyi başardı

18 Ekim 2011 03:00




T24-  Meclis’in yeni simalarından BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ilk imza attığı yasa değişikliği önergesi Meclis’te ‘başörtüsü serbestliği’ ve ‘kravat zorunluluğunun’ kalkması oldu.




Radikal'in haberine göre, önerisi ‘rafa’ kaldırılsa da Önder, Meclis’e ‘kravatsız’ olarak girmeyi başardı. Meclis’in resmi internet sitesinde kravatsız fotoğrafı yayınlanan tek isim Sırrı Süreyya Önder oldu.


Önergesi kabul edilmediği için Meclis’e takım elbiseli ve kravatlı gelmek zorunda kalan BDP’li Önder, bir şekilde bu yasağı deldi. Meclis’in resmi internet sitesi ‘tbmm.gv.tr’ adresinde yer alan milletvekili albümünde Önder’in kravatsız fotoğrafı yer aldı. Albümde Önder’in kazak ve ceketli fotoğrafı bulunuyor. Önder dışında kravatsız fotoğrafı yayınlanan milletvekili de yok.


Meclis internet sitesindeki fotoğraf ve özgeçmişler vekillerinkayıt işlemleri sırasında verdiği fotoğraflar ve bilgilere göre düzenleniyor. Meclis albümü henüz kitap halinde basılmadığı için Önder’in kravatsız fatoğrafının bu albümde yer alıp almayacağı merak ediliyor.







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