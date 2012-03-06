Kravat tarihe karışacak!

T24 - Kravat kullanımı 50 yıl içerisinde sırra kadem basacak. Yapılan araştırmalarda geçmişte uzun silindir şapkalar kullanılırken (şimdi sadece müzede görülebiliyor) şimdi tarih olduğu aynı durumun kravatlar için de 50 yıl sonrasında geçerli olduğu öne sürüldü.

Dealjungle.com sitesi araştırmaya katılanların yüzde 74’ünün İngiliz şirketlerinde giyimin çok daha serbest olacağını ve işe tişört ve kotla gidileceğini söylediğini ifade etti.

Ticaretin bir çoğunun internet ortamında yapılacağı kaydedilen araştırmada, “İnsanlar yaratıcılıklarıyla para kazanacak ve dış görünüm bugünden çok daha önemsiz olacak” denildi.

Günümüzde bazı iş yerlerinde cuma gününün ‘özgür giyim günü’ ilan edildiği belirtilerek, bu uygulamanın hızla yayıldığı kaydedildi. Facebook ve Google’da serbest giyimin olduğu belirtilerek, “Hatta CEO’ları bile basının karşısına sweetshirt’le çıkabiliyor. Resmi giyimin zorunlu olmadığı fikri, bu görüntülerle insanların kafasına kazındı. Eğilim bu yönde” denildi.

'Yaz ayları için esneklik getirdik'

Ülker Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker Tucker müşteri ziyaretlerinde resmi giyinildiğini belirterek, “Yaz ayları için bir esneklik getirdik. Erkekler, yazın kravat takmak zorunda değiller. Ama müşteriye giderken resmi giyinilir. Biz de iş ne gerektiriyorsa o şekilde giyinilir” dedi. Kıyafet- verimlilik ilişkisine dair ise Tucker şunları söyledi: “Kıyafetin nasıl olması gerektiği yaptığınız iş ve alanla alakalı. Bir bankada karşıma çıkan müşteri temsilcisini daha resmi kıyafetle görmek isterim. Ama Apple müşteri temsilcisinden kravat takmasını beklemem. Yaratıcılık gerektiren işlerde rahat kıyafet olması normal. Reklam ajanslarının çoğunda böyle. Sürekli kravat takan bir edebiyatçı veya sinemacı biraz garip gelir.”

'Sürekli kravat takan edebiyatçı tuhaf olur'

Borusan Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şule Yücebıyık, Türkiye’de de cuma günleri serbest giyim uygulamasının yapıldığını belirterek, “Borusan Holding’in kurumsal kıyafet giyim yönetmeliği var. Cuma günleri dışında bu yönetmelik doğrultusunda giyiniliyor. Giyinilen kıyafetin çalışma verimliliğine ne kadar etkisi olduğuna dair bir araştırma yapmadık. Ancak kişisel düşüncem, belki kravatsız daha rahat olunabilir” dedi.