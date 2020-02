Krasnodar Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko: “İki takımın da şansı var”

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda yarın Akhisarspor’a konuk olacak Krasnodar’ın teknik sorumlusu Oleg Fomenko, iki takımın da şansının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Spor Toto Akhisar Stadyumu\'nda maç öncesi futbolculardan takım kaptanı Aleksandr Martynovich ile basın toplantısı düzenleyen Fomenko, \"Akhisarspor\'un ligdeki pozisyonu çok şey belirtmiyor. Geçen seneki aldıkları 2 kupa takımın gayet iyi durumda olduğunu gösteriyor\" dedi.

Fomenko, \"Maçtan önce bir yorum yapmak her zaman doğru olmaz. Her iki takımın da yüzde 50\'ye yüzde 50 şansı vardır. Kazanan yarın sahada belli olacaktır. Rakibimizin bir çok maçını izledik. Analiz yapma şansımız oldu. Takımın antrenör değişikliği yapmasının bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum. Hatta bazen bu değişiklikler futbolculara motivasyon bile katabiliyor\" diye konuştu.

Taraftar baskısından çekinip çekinmedikleri konusundaki soruya yanıt veren takım kaptanı Aleksandr Martynovich ise, \"Futbolcular adına söylemek gerekiyorsa tamamen dolu statta oynamak çok daha iyi. Güzel atmosfer oluyor. Zaten ilk 5 dakikadan sonra onu fark etmemeye başlıyorsunuz. Yarın güzel bir maç olmasını ümit ediyorum\" ifadelerini kullandı.

Taraftar baskısıyla ilgili soruya teknik sorumlu Fomenko da şu cevabı verdi: \"Tamamen dolu statta oynamak her zaman güzeldir. Biz daha önce Türk taraftarlarına karşı Fenerbahçe ile oynadık. Taraftarların baskısını biliyoruz. Rakibimizin zayıf ve güçlü yönlerini analiz ettik. Yarın da bunu maçta göreceğiz.\"

\"HERKES BU MAÇA HAZIR DURUMDA\"

KRASNODAR Teknik Sorumlusu Oleg Fomenko, grup hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Fomenko, \"Turnuvada kimin ne hak ettiğini göreceğiz. Sevilla takımı var güçlü olarak, geri kalan takımlar birbirine daha benzer güce sahip. Turnuva sonunda bunu daha iyi göreceğiz. Psikolojik olarak herkes iyi durumda. Rusya liginde 6 maç oynadık. Herkes bu maça hazır durumda\" diye konuştu.