Krasnodar-Akhisarspor maçını Ivaylo Stoyanov yönetecek    

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'nde mücadele eden Akhisarspor\'un J Grubu\'nda deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.

Rusya\'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar Stadyumu\'nda perşembe günü saat 20.55\'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu\'ndan Ivaylo Stoyanov yönetecek. Stoyanov\'un yardımclıklarını Ivo Kolev ve Georgi Doynov yaparken, Volen Chinkov ve Nikolai Yordanov ise ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Petar Dzhuganski olacak.

