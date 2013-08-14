Krasic ve Yobo'ya yol gözüktü

Geldiği günden bu yana bir türlü bekleneni veremeyen Krasic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sırp oyuncunun Genoa ile görüşmeleri devam ediyor.

Akşam'ın haberine göre, Süper Kupa maçında Ersun Yanal'ın görev vermediği Yobo'nun da takımdan ayrılma ihtimali doğdu. Ersun Yanal'ın o mevki de Bruno Alves ve şuan sakat olan Egemen Korkmaz'ı, alternatif olarak ise Süper Kupa finalinde iyi bir görüntü çizen Kadlec'i düşündüğü öğrenildi. Stoper bölgesinde Bekir İrtegün ve Serdar Kesimal'ın da olması Yanal'ın bu kararını kolaylaştırdığı öğrenildi.

Yobo ve Krasic'in ayrılması halinde Fenerbahçe'nin yabancı bir kanat oyuncusu ile anlaşacağı iddia ediliyor. Öte yandan yerli alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertliler Eskişehirspor'dan Erkan Zengin'i istedi.