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Spor

Krasic kendine kulüp arıyor

Sırp oyuncu, iyi bir takıma gitmesi halinde performansının yeniden yükseleceğini de savundu

05 Ağustos 2014 11:10

Fenerbahçe’ye 16,2 milyon Euro’luk bir maliyetle gelen 29 yaşındaki Milos Krasic, şimdi 500 bin Euro’luk A2 takımıyla idmanlara çıkıyor.

Sarı lacivertlilere gelişi olay olan Sırp futbolcu Ersun Yanal’ın gözüne yine giremedi.

Krasic, kendisine yurt dışından üç transfer teklifi olduğunu söyledi. 2012’de büyük uğraşlar sonunda Fenerbahçe forması giydirilen Milos Krasic, sarı lacivertlilerin son yıllardaki en büyük hayalkırıklığı yaşatan futbolcularından oldu.

Bonservisi ve yıllık garanti ücretiyle 16,2 milyon Euro’ya mal olan 29 yaşındaki sağ açık bugün yaklaşık 500 bin Euro’luk Fenerbahçe A2 takımı ile idmanlara çıkıyor.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’teki haberine göre, İspanya’dan Villarreal ve Elche ile bir Rus ekibinden teklif aldığını söyleyen Krasic, Fenerbahçe’deki geleceğinin kendisinin ellerinde olmadığını söyledi. Ancak Sırp oyuncu, iyi bir takıma gitmesi halinde performansının yeniden yükseleceğini de savundu.

 

Kiralık giderken de para aldı

 

Sarı lacivertli kulüp, Krasic’i 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’tan satın aldı. 4 yıllık bir imza atan oyuncunun kendisine ise yıllık 2,3 milyon Euro garanti ve maç başı da 12 bin Euro ödemeyi taahhüt etti. Böylece oyuncun garanti ücreti ve bonservis bedelinin maliyeti 16,2 milyon Euro oldu.

İlk yıl 25 maçta forma giyen oyuncu kulüpten 300 bin Euro maç başı primi kazandı. Geçen sezonu ise Fransız Bastia takımında kiralık geçirdi. Bastia yıllık ücretin sadece 800 bin Euro’sunu karşıladı. Geriye kalan 1,5 milyon Euro’sunu ise yine Fenerbahçe ödedi. İki sezonda kasadan çıkan bedel ise toplam 11,1 milyon Euro oldu.

 

25 maçta sadece 1 gol attı

 

CSKA Moskova ve Juventus’ta şampiyonluklar dahil çok sayıda kupa kazanan Krasic, Fenerbahçe de ise sadece 25 maçta forma giyebildi.

Toplam bin 96 dakika süre alan Sırp kanat oyuncusu fileleri de bir kez havalandırabildi.

UEFA dahil kariyerinde 13 kupa olan Krasic, CSKA ile 2 Premier Lig, 4 Rusya Kupası, 4 Rusya Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu eyre etti. Krasic, Juventus ile de 1 Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Sırp futbolcu Fenerbahçe ile ise 30 yıl sonra kazanılan Türkiye Kupası şampiyonluğunda yer aldı. Krasic, 2009’da ülkesinde yılın futbolcusu seçilmişti.

Sözleşmesi koşulları

Bonservis: 7 milyon Euro

Kontrat süresi: 4 yılı

Yıllık ücreti: 2.3 milyon Euro

Maç başı ücreti: 12 bin Euro

 

Kasadan çıkan para

Bonservis: 7 milyon Euro

2012-13 sezonu: 2.6 milyon Euro

2013-14 sezonu: 1.5 milyon Euro

Toplam: 11.1 milyon Euro

 

Fenerbahçe performansı

                                               Maç        Gol

Süper Lig                              13           -

Türkiye Kupası                      6           -

Türkiye Süper Kupası          1           -

Avrupa Ligi                             5           -

 

SEZON          TAKIM                        MAÇ       GOL

2001–04        Vojvodina                 77           7

2004–10        CSKA Moskova       120         24

2010–12        Juventus                   49           10          

2012–            Fenerbahçe               25           1

2013–14        Bastia (Kiralık)         21           2

 

BAŞARILARI

Rusya Premier Lig 2

Rusya Kupası        4

Rusya Kupası 4

UEFA Kupası         1

Serie A    1

Türkiye Kupası      1

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