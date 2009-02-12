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Sağlık

Kramplar hamilelik keyfinize gölge düşürmesin

Bir kadının en hassas dönemi olan hamilelikte yaşanan bazı sorunlar, anne-baba adayının keyfine gölge düşürebilir.

12 Şubat 2009 02:00

Bir kadının en hassas ve bir o kadar da güzel dönemi olan hamilelikte yaşanan bazı sorunlar, anne-baba adayının keyfine gölge düşürebilir.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden (ASM) Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ebru Öztürk Milliyet’te yayımlanan haberde, hamilelik döneminde görülen bacak krampları ile ilgili merak edilenleri anlatıyor.

Hamilelik döneminde, özellikle ilk aylarda gebelik hormonlarının etkisi sebebiyle bulantı, yorgunluk ve aşırı uyku hali, baş ağrıları, özellikle son dönemlerinde artan kabızlık, hemoroid, mide yanması, bel ağrısı, sık idrara çıkma ve bacaklarda kramplar, varisler, karında ve göğüste çatlaklar, nefes almada zorluk gibi şikâyetler görülebilir.

Bacak krampları ise özellikle 24’üncü haftadan itibaren başlayan sık karşılaştığımız problemlerden biridir. Hamileleri daha çok geceleri rahatsız eden bacak krampları zaman zaman aniden uykudan uyanmalara neden olabilir.

Nedeni magnezyum eksikliği!

Op. Dr. Ebru Öztürk konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Gebelikte kramp oluşumuna sebep olarak kalsiyum ve magnezyum eksikliği gösterilmektedir. Ayrıca gebelikte büyüyen uterusun toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı oluşan dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir. Ayrıca gün içi yorgunluk, fazla ayakta kalma, aşırı kilo alımı ve varisler bacak kramplarını artırmaktadır. Kalsiyum açısından zengin dengeli beslenme, çeşitli egzersizler, masaj, bölgesel sıcak uygulama gibi yöntemlerle krampların hafifletilmesi mümkündür. Çoğu zaman kalsiyum ve magnezyum içeren ilaç takviyesi de yapılabilmektedir. “

Uzun süre ayakta kalmayın

Hamilelik döneminde görülen bacak kramplarının önlenmesi için alınabilecek önlemlerden bazıları şunlar:

Uzun süre ayakta kalınmamalı.
Otururken ayağın altına yükseklik konulmalı.
Yatmadan önce ılık duş alınmalı.
Sol yana yatılmalı.
Varis varsa mutlaka varis çorabı kullanılmalı.
Yüksek topuklu ayakkabı giymekten kaçınmalı.
Aşırı kilo almamaya dikkat edilmeli.
Kramplar genelde loğusalık döneminde hafifler ve sonrasında da geçer. Kramp girdiği zaman ise baldır üzerine sıcak bir havlu koyup, bacağı yukarı kaldırmak ve ayak parmaklarını yukarı doğru germek rahatlatıcıdır.

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