‘Kralların hastalığı’ artık halka indi

Obezite yayıldıkça "kralların hastalığı" olarak bilinen gut hastalığı vakalarında artış görüldüğü bildirildi.



İstatistikler, geçmişte kraliyet mensupları ve zenginlerin aşırı tüketimiyle özdeşleştirilen hastalığın, alışılmadık biçimde kadınlar ve gençler arasında arttığını gösteriyor.



İngiltere'de 2007-2008 arasında ciddi gut atakları için yazılan reçetelerde yüzde 17 artış olduğu belirtildi.



İngiltere Gut Derneği’nden doktor Kelsey Jordan, gut hastalarının yaşının giderek düştüğünü belirterek, tipik olarak hastalığın 50'li yaşlardaki insanlarda görüldüğünü, ancak şimdi hastalığa 30'larındaki insanlarda da rastlandığını söyledi. Jordan, bu duruma 10 ya da 20 yıl önce rastlanmadığını hatırlattı.



Viktorya döneminde, gut hastalığından mustarip olanlar, çok alkol alan ve yemek yiyen, boş oturan zenginler olarak karikatüristlerin hicivlerine konu oluyordu.



Erkeklerin kanında ürik asit seviyesi daha yüksek olduğu için hastalık erkeklerde kadınlara göre üç kat daha fazla görülüyor.



Dr. Jordan, bunun erkeklerle bağlantılandırılan bir hastalık olmasına rağmen hastalığa artık kadınların da daha fazla yakalandığını, bunun yaşam ve beslenme biçimlerindeki değişiklikten kaynaklandığını söyledi.



Gut bazı eklemlerde ağrı, duyarlılık, kızarıklık, şişlik ve ısı artışıyla ani olarak gelişen, şiddetli ataklarla seyreden bir hastalık. Ataklar genellikle her seferinde bir eklemi etkiliyor ve bu eklem çoğunlukla ayak başparmak eklemi oluyor. Diz, dirsek ve el bileği gibi diğer eklemler de etkilenebiliyor.



Ürik asit birikmesi yüzünden olan ataklar, genellikle 3 ila 10 gün sürüyor. Ürik asit fazlalılığı, ürik asidin yapımının fazlalığından, böbreklerden atımının az olmasından ya da vücutta ürik asit haline dönüşen pürinlerin bazı yiyeceklerle fazla miktarda alınmasından kaynaklanıyor. Kırmızı et, deniz ürünleri ve bakliyat pürin açısından zengin ürünler.



(AA)

