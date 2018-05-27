Kraliyetin yeni gelini Meghan Markle'ın uymak zorunda olduğu 9 kural

Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanı alan Kraliyet ailesinin yeni gelini aktris Meghan Markle'ın uyması gereken kurallar var. Kraliyet protokolüne göre Markle'a, oyunculuk, sosyal medya ve mini etek yasak. Oy da kullanamayacak.

The Times'ın haberine göre kıdemli saray danışmanı Samantha Cohen'e Meghan'ı, bir düşes olmaya dair bilmesi gereken her alanda eğitmesi için talimat verildi. Meghan'ın eğitimleri seyahat eğitimleir ve farklı yardım kurumları ile yapılan toplantılardaki usulü de kapsayacak. Saray kuralları, yatma kuralları, giyim kuralları gibi uyulacak pek çok kural var.

Markle'ın uyması gereken kurallar:

Oyunculuğa devam edemeyecek.



Oy kullanamayacak çünkü kraliyet kuralları gereği teknik olarak kraliçe dışında kimse oy kullanamıyor.

Hiçbir yere geç kalamaz, yemek zamanına ve uyuyacağı saate karar veremez çünkü bunlar kraliçeye göre belirleniyor.

Herhangi bir sosyal medya platformunu kullanamaz, blog yazamaz. Nitekim geçtiğimiz sene Prens Harry ile nişanlandıktan sonra hepsini kapatmıştı.

Saraya saygı nedeniyle selfie çekemez.

Tırnaklarını belirgin renklerde oje süremez.

Dolgu topuk ayakkabılar giyemez, kraliyet ailesinin tercihi genellikle klasik modellerden yana oluyor.

Mini etek giyemez, bacaklarını çıplak bırakacak şekilde giyinemez, kraliyet ailesi kadınları her zaman ten rengi ince çorap giymek zorunda. Bacak bacak üstüne de atamaz.

İmzasının kopyalanmasını önlemek için hiçbir kraliyet ailesi üyesi herhangi bir yere imza atamaz. Örneğin bir kitabı imzalaması istenirse, sadece ismini yazabilir.